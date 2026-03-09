Golpe para Meghan Markle: Netflix rompe su acuerdo con su marca As Ever

La relación profesional entre Meghan Markle y la plataforma Netflix acaba de atravesar uno de sus momentos más delicados. Después de varios años de colaboración y grandes expectativas, el gigante del streaming decidió poner fin a su asociación con As Ever, la marca de estilo de vida impulsada por la duquesa de Sussex.

¿Por qué Netflix terminó su relación con Meghan Markle?

La decisión llega tras el bajo rendimiento de algunos de los proyectos más recientes vinculados a la marca, en particular la serie de estilo de vida With Love, Meghan, que había sido concebida como el escaparate televisivo del universo creativo de Markle. Aunque el programa logró entrar inicialmente en el Top 10 global cuando se estrenó en 2025, la audiencia comenzó a disminuir con el paso de los meses, y ni su segunda temporada ni un especial navideño consiguieron sostener el interés del público.

La ruptura llega tras el bajo rendimiento de la serie With Love, Meghan. IG aseverofficial

Según fuentes citadas por medios de la industria, la ruptura se fue gestando lentamente durante los últimos meses. Para la plataforma, mantener el vínculo con la marca dejó de tener sentido una vez que el programa dejó de producirse.

En un comunicado difundido a medios estadounidenses, Netflix explicó que la inspiración detrás de As Ever nació de la pasión de Meghan por “elevar los momentos cotidianos” y transformar lo simple en algo especial. Sin embargo, aclaró que la duquesa continuará desarrollando su marca de forma independiente, marcando así el cierre de esta etapa de colaboración.

La noticia contrasta con el entusiasmo que rodeó el acuerdo original firmado en 2020 entre príncipe Harry y Meghan Markle con la plataforma. En aquel momento, los duques de Sussex sellaron un contrato estimado en 100 millones de dólares para producir documentales, series y contenido infantil a través de su productora Archewell Productions.

El programa funcionaba como escaparate televisivo para la marca de estilo de vida. IG meghan

¿Cuáles son los proyectos de Meghan Markle con Netflix?

El primer gran proyecto del acuerdo fue la serie documental Harry & Meghan, estrenada en 2023. El programa se convirtió en un fenómeno global al abordar la salida de la pareja de la familia real británica y su nueva vida en Estados Unidos.

Pero el éxito inicial fue difícil de replicar. Otros proyectos desarrollados bajo el mismo acuerdo comenzaron a recibir una respuesta mucho más tibia. El documental Polo, centrado en el deporte favorito del príncipe Harry, tuvo una recepción discreta.

Mientras tanto, algunos proyectos anunciados con entusiasmo siguen sin despegar. La adaptación cinematográfica de la novela Meet Me at the Lake —cuyos derechos costaron alrededor de tres millones de dólares— continúa sin director ni reparto confirmado, y otro proyecto basado en la novela romántica The Wedding Date permanece en fase temprana de desarrollo.

El acuerdo entre los Sussex y Netflix comenzó en 2020 con un contrato millonario. Netflix

¿Qué pasará con la marca de Meghan Markle?

As Ever nació como una marca pensada para reflejar la estética doméstica y el estilo de vida que Meghan comparte con su familia en Montecito, California.

La firma lanzó productos como mermeladas artesanales, infusiones, miel premium, velas aromáticas, vino y accesorios decorativos. Durante su debut en 2025, los primeros artículos se agotaron en menos de una hora, lo que alimentó la expectativa de que el proyecto se convirtiera en un nuevo éxito empresarial para la duquesa.

As Ever se ha convertido en el proyecto prioritario de Meghan este 2026. IG aseverofficial

La serie With Love, Meghan formaba parte de esa estrategia. En el programa, Markle compartía recetas, consejos de jardinería y momentos cotidianos que buscaban transmitir una imagen aspiracional del hogar. Sin embargo, el formato también recibió críticas por su tono excesivamente calculado y por convertir la vida familiar en una herramienta de marketing.

Por ahora, la duquesa continuará impulsando As Ever por su cuenta. Desde su equipo aseguran que la marca ha experimentado un crecimiento rápido durante su primer año y que ahora está preparada para consolidarse sin la presión de un programa televisivo que demandaba constantemente nuevas historias.

¿Netflix terminó su relación con el príncipe Harry y Meghan Markle?

A pesar del aparente revés, la separación no significa el final de la relación entre Netflix y los duques. El contrato con Archewell Productions sigue vigente, por lo que Meghan y Harry todavía podrían desarrollar nuevos proyectos audiovisuales con la plataforma.

El documental Harry & Meghan fue el mayor éxito del acuerdo. Netflix

Curiosamente, esta nueva etapa podría ofrecerle algo que Meghan y Harry han buscado desde que dejaron sus funciones reales: mayor control sobre su privacidad. Al no depender de un show que mostraba detalles de su vida cotidiana, la pareja podría mantener un perfil más discreto mientras redefine su estrategia empresarial.

Lo que está claro es que, en el universo mediático que rodea a los Sussex, cada movimiento se convierte en noticia. Y aunque este capítulo marque el final de una etapa con Netflix, también podría ser el comienzo de una nueva reinvención para Meghan Markle y su marca personal.