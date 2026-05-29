¡Tiró la casa por la ventana! La impresionante fiesta por los 50 años de Poncho de Nigris

Con una fiesta digna de Las Vegas, Poncho de Nigris celebró sus 50 años y dejó claro que quería convertir su cumpleaños en uno de los eventos más comentados del año. El influencer, conductor y empresario regiomontano reunió a celebridades, influencers, amigos y hasta seguidores en una espectacular celebración que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo celebró Poncho de Nigris su cumpleaños?

Aunque el cumpleaños real del creador de ‘Ring Royale’ fue el pasado 3 de marzo, el festejo oficial ocurrió el 27 de mayo en el exclusivo club campestre Las Misiones, en Nuevo León, donde todo estuvo planeado al detalle para impresionar a los invitados.

Poncho aseguró vivir uno de los mejores momentos de su carrera y vida personal. IG ponchodenigris

Desde horas antes del evento comenzaron a circular videos del montaje, mostrando enormes arreglos florales, iluminación cinematográfica y una decoración dominada por los colores rojo y negro. El concepto de la fiesta tenía una estética elegante con inspiración “gangster”, algo que también se reflejó en el código de vestimenta.

Mientras los asistentes debían vestir completamente de negro, Poncho de Nigris apareció como el protagonista absoluto de la noche usando un traje blanco acompañado por una flor roja en el saco, robándose inmediatamente todas las miradas.

“Y así fue como el concepto cobró vida”, compartieron los organizadores en redes sociales junto a imágenes del impresionante montaje.

El influencer eligió una elegante estética “gangster” en tonos rojo, negro y blanco. IG ponchodenigris

“Cada detalle fue pensado para crear una experiencia elegante, inmersiva y memorable”. Y vaya que lo lograron.

¿Quiénes fueron los invitados de la fiesta de Poncho de Nigris?

La lista de invitados parecía una mezcla entre reality show, concierto regional mexicano y reunión de influencers. Entre las celebridades que acudieron al festejo destacaron Larry Hernández, Edwin Luna, Alfredo Adame, Joss Favela y varias figuras de la escena digital regiomontana.

También estuvieron presentes integrantes del universo de “La Mansión VIP”, así como amigos cercanos y familiares del influencer, incluyendo a su esposa Marcela Mistral y su sobrino Aldo de Nigris.

Además de su familia, Alfredo Adame, Larry Hernández y Edwin Luna estuvieron entre los invitados. IG ponchodenigris

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Poncho decidió incluir a algunos de sus seguidores en la celebración. A través de dinámicas en TikTok e Instagram, varios fans lograron ganar acceso exclusivo al evento y convivir directamente con las celebridades.

Entre ellos estuvieron creadores de contenido como Ramoncito de Culiacán, Big Metro Oficial y Luis Mi Negocios, quienes compartieron fotografías y videos de la experiencia. Algunos incluso recibieron cajas conmemorativas de edición limitada con regalos personalizados y vasos de whisky.

El emotivo regalo de Marcela Mistral para Poncho de Nigris

Marcela Mistral conmovió a los asistentes al proyectar un video con fotografías inéditas de la relación que ha construido junto a Poncho durante más de una década. Las imágenes mostraban desde los primeros años de noviazgo hasta la consolidación de su familia y carrera pública.

Marcela Mistral emocionó a los invitados con un video sobre su historia de amor. IG ponchodenigris

El propio Poncho aprovechó el momento para agradecer el apoyo que ha recibido desde que saltó a la fama en Big Brother hace casi tres décadas. Según dijo, actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su vida tanto en lo profesional como en lo emocional.

Sin embargo, como suele ocurrir con cualquier evento relacionado con el influencer, la fiesta también generó polémica.

¿Por qué criticaron la fiesta de Poncho de Nigris?

Mientras miles de seguidores lo felicitaron por llegar al “quinto piso” rodeado de éxito, otros aprovecharon para criticar los lujos del festejo y recordar la controversia que vivió recientemente por no asistir a los XV años de su hija Ivanna.

Las redes sociales se dividieron entre quienes aplaudieron el espectáculo y quienes consideraron excesivo el nivel de producción de la celebración.

La fiesta también desató críticas por el derroche y antiguas polémicas familiares. IG

Aun así, el cumpleaños terminó consolidándose como uno de los eventos virales más comentados de la semana. Videos de la decoración, los invitados y los momentos más extravagantes de la noche acumularon millones de reproducciones en TikTok e Instagram.

Con 50 años recién cumplidos, Poncho de Nigris parece decidido a mantenerse como una de las figuras más mediáticas del entretenimiento mexicano.