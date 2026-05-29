¿Festival para ricos en Cancún? Critican a Hayley Williams por boletos de 40 mil pesos

La presencia de Hayley Williams en la próxima edición del festival Out of the Blue ha provocado una fuerte conversación en redes sociales. Aunque para muchos fans se trata de una oportunidad única para verla en un formato íntimo, otros consideran que el evento representa una experiencia inaccesible para la mayoría de sus seguidores.

La controversia estalló luego de que se confirmara que la vocalista de Paramore formará parte del cartel del festival que se celebrará del 7 al 10 de enero de 2027 en el lujoso Moon Palace Resort, uno de los complejos turísticos más exclusivos de la Riviera Maya.

Lo que encendió la polémica no fue precisamente su participación artística, sino el elevado costo para asistir.

El acceso cuesta más de 40 mil pesos

A diferencia de los festivales tradicionales, Out of the Blue no vende boletos individuales.

Para poder entrar, los asistentes deben adquirir un paquete de hospedaje obligatorio dentro del resort sede, una modalidad que convierte el evento en una experiencia "todo incluido" que mezcla vacaciones de lujo con conciertos exclusivos.

Los paquetes más accesibles rondan los 40 mil pesos por persona, aunque algunas opciones pueden elevarse considerablemente dependiendo de la habitación, ocupación y beneficios incluidos.

El costo contempla alojamiento, alimentos, bebidas y acceso a las presentaciones, pero para miles de seguidores el precio resulta excesivo y elitista.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, numerosos usuarios expresaron su inconformidad, señalando que la experiencia está fuera del alcance de la mayoría del fandom.

"¿Desde cuándo ver a Hayley Williams cuesta lo mismo que unas vacaciones internacionales?", cuestionó un usuario.

Out of the blue Out of the blue

Fans cuestionan la coherencia con su imagen pública

Gran parte de las críticas giran en torno a la imagen que Hayley Williams ha construido durante su carrera.

La cantante ha sido reconocida por expresar posturas progresistas, apoyar causas sociales y mantener una cercanía especial con sus seguidores.

Por ello, algunos usuarios consideran contradictorio que participe en un festival cuya dinámica ha sido catalogada como excluyente.

Para parte del público, el debate no tiene que ver únicamente con el precio, sino con el mensaje que proyecta un evento de estas características.

No es que cobre caro, es que se supone que siempre ha defendido espacios más inclusivos, señalaron algunos comentarios que rápidamente se viralizaron.

Sin embargo, otros fans salieron en su defensa, argumentando que la cantante no es responsable directa de los costos ni de la estructura comercial del festival.

Hayley Williams se presentará en el Auditorio Nacional en CDMX Especial

También recordaron que este tipo de formatos "destination festival" son cada vez más comunes entre artistas internacionales y están enfocados a ofrecer experiencias premium

¿Qué es Out of the Blue?

Out of the Blue es un festival boutique creado y curado por Noah Kahan, uno de los nombres más importantes del folk-pop actual.

El concepto está pensado como una experiencia inmersiva en destino, donde los asistentes conviven durante varios días en un resort de lujo mientras disfrutan de conciertos, actividades especiales y presentaciones íntimas.

La edición 2027 será la cuarta del festival y contará con un cartel que reúne a varios artistas de renombre internacional.

Además de Noah Kahan y Hayley Williams, participarán:

Mt. Joy

Mt. Joy The Head and the Heart

Gregory Alan Isakov

Gigi Perez

Del Water Gap

La promesa del evento incluye shows especiales, sets acústicos y una convivencia más cercana entre artistas y asistentes.