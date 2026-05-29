Diego Luna responde a Hugo Sánchez por la polémica de México 86

El actor y productor Diego Luna respondió de manera directa a las críticas que lanzó el exfutbolista Hugo Sánchez contra la película México 86. El exdelantero mostró su inconformidad por la representación de su persona en esta nueva cinta basada en la segunda Copa del Mundo que organizó el país azteca.

El largometraje llega al catálogo de Netflix el próximo 5 de junio, tras una exhibición limitada en cines de la Ciudad de México. Durante la gira de promoción, el protagonista abordó los comentarios negativos del pentapichichi y defendió la naturaleza narrativa de su nuevo proyecto cinematográfico.

Diego Luna en la presentación de México 86. Foto: Cuartoscuro

En un evento reciente organizado por la cadena ESPN, Sánchez atacó la producción al asegurar que utilizaron su imagen sin ningún tipo de consentimiento previo. El exjugador descalificó el trabajo de los guionistas y afirmó que el largometraje proyecta mentiras sobre su carrera.

Ficción contra realidad en la cancha

"Ya vi algunos cortos y ni soy yo, ni dije ni hice todo lo que va a hacer; son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras", sentenció el exgoleador del Real Madrid ante los medios de comunicación. Ante estas fuertes declaraciones, Diego Luna tomó el micrófono en la presentación oficial del filme para calmar los ánimos.

El actor mexicano aclaró que México 86 relata una historia de ficción y descartó cualquier intención de replicar la realidad de forma exacta. "No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas", explicó el productor para frenar la polémica deportiva.

Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez en México 86. Foto de: Netflix

El también director detalló que la cinta toma hechos históricos comprobables, como la presencia de Hugo Sánchez en la Selección Mexicana y la dirección técnica de Bora Milutinovic. A partir de esos datos duros, los escritores ficcionalizaron la trama para adaptarla a un formato de entretenimiento masivo.

Luna negó que buscaran una imitación perfecta del ídolo deportivo. "No hay ningún interés porque Memo Villegas sea una calca de Hugo", puntualizó el histrión. El comediante asume la responsabilidad de encarnar a la figura del futbol nacional en esta sátira de época.

El homenaje detrás de la sátira política

Lejos de buscar un conflicto, el productor catalogó al exfutbolista como una verdadera leyenda del deporte nacional. Luna confía en que este malentendido mediático termine pronto, recordando que ambos comparten un profundo fanatismo por los Pumas de la UNAM.

"Yo espero que esta película no nos enemiste con nadie, porque al final es un homenaje a lo que hicieron. Esa selección fue la que me sembró el futbol, la que me volvió aficionado", confesó el actor sobre sus motivos personales para impulsar este retrato audiovisual.

Diego Luna y Karla Souza en México 86. Foto: Netflix

El cineasta Gabriel Ripstein dirige el proyecto y coescribe el guion junto a Daniel Krauze. La trama expone las complejas relaciones entre el poder político, las televisoras y la esfera deportiva durante la década de los ochenta. La historia incluye a personajes inspirados en magnates como Emilio Azcárraga Milmo.

De acuerdo con la productora Gaumont USA, el guion explora el ingenio y la picardía que utilizaron los directivos para asegurar la sede del torneo. El elenco principal cuenta con el respaldo de figuras como Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano y Davor Tonnie, quienes completan esta sátira sobre la sociedad mexicana.