¿No alcanzaste boleto? Stray Kids abre segunda fecha en CDMX y la fila virtual ya comenzó

La locura por Stray Kids en México no se detiene. Tras agotar rápidamente los boletos para su concierto del próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, la agrupación surcoreana confirmó una segunda presentación en la capital del país para el 26 de septiembre.

La noticia tomó por sorpresa a miles de fans que no lograron conseguir entradas durante la primera venta, por lo que la nueva fecha se convirtió en una segunda oportunidad para ver en vivo a una de las agrupaciones más populares del K-pop a nivel mundial.

El anuncio provocó de inmediato un nuevo caos digital, pues apenas se habilitó la venta, cientos de usuarios comenzaron a reportar largas filas virtuales en Ticketmaster, con tiempos de espera que rápidamente aumentaron debido a la alta demanda.

Para los seguidores de Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, esta nueva fecha representa una oportunidad única de vivir la experiencia del tour STRAYCITY, uno de los espectáculos más esperados del año.

La demanda por Stray Kids colapsa la fila virtual

Desde que comenzó la venta, las redes sociales se llenaron de mensajes de fans compartiendo capturas de pantalla de sus lugares en la fila virtual, así como memes y reacciones ante la alta demanda.

No es la primera vez que un grupo de K-pop genera este nivel de expectativa en México, pero en el caso de Stray Kids, el furor ha sido particularmente intenso debido al crecimiento exponencial de su fandom en el país.

Muchos usuarios celebraron que se abriera una segunda fecha, mientras que otros expresaron preocupación por la velocidad con la que podrían agotarse nuevamente los boletos.

Estos son los precios oficiales para ver a Stray Kids en CDMX

Si planeas entrar a la fila virtual, estos son los precios oficiales para el evento STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros, ya con cargos por servicio incluidos.

Precios por zona:

Platino A: entre 7 mil 563 y 9 mil 795 pesos

Platino A: entre 7 mil 563 y 9 mil 795 pesos Platino B: entre 6 mil 819 y 7 mil 501 pesos

Platino C: entre 6 mil 76 y 6 mil 682 pesos

Platino D: entre 5 mil 207 y 5 mil 728 pesos

Platino E: 4 mil 463 pesos

Zona Naranja C: entre mil 363 y mil 567 pesos

Los boletos más accesibles arrancan en mil 363 pesos, mientras que las zonas más cercanas al escenario alcanzan casi los 10 mil pesos.

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Los paquetes VIP superan los 11 mil pesos

Para quienes buscan una experiencia premium, también están disponibles los paquetes VIP, que incluyen el boleto de entrada y acceso privilegiado a las zonas más cercanas al escenario.

Los costos son:

Early Entry VIP Package Platino A: 11 mil 508 pesos

Early Entry VIP Package Platino A: 11 mil 508 pesos Early Entry VIP Package Platino B: 10 mil 764 pesos

Estos paquetes ofrecen beneficios exclusivos y acceso anticipado, lo que los convierte en una de las opciones más codiciadas por los fans.

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¿Todavía puedes conseguir boletos?

Sí, pero todo apunta a que la disponibilidad podría agotarse en cuestión de horas debido al enorme interés que ha generado la segunda fecha.

Los organizadores recomiendan ingresar con anticipación a Ticketmaster, verificar que tu cuenta esté activa y tener listo tu método de pago para evitar contratiempos al momento de finalizar la compra.

Con el furor que Stray Kids ha desatado en México, todo indica que esta nueva fecha también podría convertirse en sold out rápidamente, consolidando al grupo como uno de los actos internacionales más fuertes del momento en el país.