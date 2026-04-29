Netflix busca a Poncho de Nigris para Ring Royale 2; políticos y futbolistas al combate

El evento viral de box Ring Royale, en su segunda edición, de Poncho de Nigris, podría dar un salto a Netflix.

En el marco de la controversia sobre qué evento tuvo más éxito, si el de Poncho o el de Miguel Ángel Fox, productor de Supernova, el creador de Ring Royale aseguró que ya hay plan para repetir el formato en 2027, con más famos, patrocinadores y quizá, en Netflix, quien aseguró ya lo buscó para comenzar las negociaciones.

¿Ring Royale en Netflix? Esto dice Poncho de Nigris

Ring Royale 2. Especial

El regiomontanto, en entrevista con la periodista Adela Micha, aseguró que Netflix se acercó a él para plantear la posibilidad de llevar su formato a la plataforma de streaming.

No sé si lo tenga que decir, pero ya se nos acercó Netflix. Sinceramente a mí me gustó por YouTube, nos dijeron ‘vamos a checar los números después de Supernova’... No creo que se hayan quedado tan contentos con los resultados, pero esperemos que les agrade esto de conectar y mantener a la gente en su casa, en el televisor, por siete horas seguidas, mantenerlos ahí entretenidos”.

Sobre ello, De Nigris dijo no cerrarse a neuvas posibilidades.

La unión hace la fuerza. A mí me gustaría que en lugar de estar bloqueando gente, uniéramos fuerzas y un peleador de Supernova vs. uno de Ring Royale... Pero pues...”.

Poncho también retomó la polémica con Karely, quien se sumó a Supernova. Sin embargo, aclaró que no tiene ningún problema con la influencer y aseguró que ella puede tomar sus propias decisiones.

Políticos y futbolistas al ring

Tras confirmar que habrá una segunda edición de Ring Royale, Poncho abrió la posibilidad de incluir perfiles que han elevado el interés público, como políticos y futbolistas que podrían subirse al ring.

Entre los nombres que han sido mencionados destacan:

Alejandro Moreno

Gerardo Fernández Noroña

Cuauhtémoc Blanco

David Faitelson

Además, se planea un combate de 'pesos completos' que sumen 250 kilos de puro poder en el cuadrilátero. En tanto que al ring también entrarían otros exfutbolistas.

¿Ya hay fecha?

Aunque la euforia está al tope, Poncho De Nigris no ha dado a conocer la fecha oficial en que se realizará Ring Royale 2.

Por ahora, el regiomontano solo soltó un cartel en sus redes sociales en donde aparece vestido de gladiador y con un león al lado, bajo el texto: ‘Ring Royale II Coming Soon’.

Ustedes lo pidieron, nosotros se los damos”, escribió en su Instagram.

Ring Royale 2. Especial

A esta publicación miles de usuarios han reaccionado con comentarios como:

Qué se arme.

Ea ! A romperla de nuevo.

Con todo Poncho, a romperla otra vez.

Preparados, puro team Ring Royale .

Venga, ya saquen fecha para prevenirnos.

Hagan mil de estos y aquí estaremos con ustedes.

*mvg*