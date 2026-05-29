Slayer regresa a México: ¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto?

La legendaria banda de thrash metal, Slayer, confirmó su regreso a la Ciudad de México con un concierto único. La agrupación se presentará en el Palacio de los Deportes el próximo 21 de octubre para celebrar el 40 aniversario de Reign in Blood.

El cuarteto californiano interpretará en su totalidad el álbum que redefinió la música extrema a nivel mundial. Esta presentación representa la única fecha en territorio mexicano para vivir la ejecución histórica de este material discográfico completamente en vivo.

Slayer durante un concierto en su regreso. Foto de FB: Slayer

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas durante la venta general programada para el próximo 4 de junio. Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster o directamente en las taquillas del recinto capitalino.

La empresa organizadora también liberará una serie de paquetes VIP para los seguidores que buscan llevar la experiencia al límite. Los interesados encontrarán todos los detalles y beneficios de estas entradas especiales en el portal web de la agrupación.

Gira latinoamericana y el fin del retiro

Además de la parada en territorio azteca, la banda anunció un recorrido por Sudamérica con fechas programadas en Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Este anuncio marca el retorno definitivo de los músicos a los escenarios de la región tras su gira de despedida.

En enero de 2018, los integrantes anunciaron el final de su carrera y realizaron una gira mundial para agradecer el apoyo de sus seguidores. Para sorpresa de sus admiradores, el grupo rompió el retiro en 2024 al programar presentaciones exclusivas en festivales selectos.

Slayer tocando en un escenario en llamas. Foto de FB: Slayer

Ahora, en 2026, los titanes de la música pesada programaron estos conciertos como acto principal para festejar las cuatro décadas de Reign in Blood. Los críticos musicales catalogan este material como su obra más feroz y el trabajo que definió toda una era en el género.

Los seguidores mexicanos agotaron las entradas de sus últimas presentaciones en el país, demostrando una lealtad inquebrantable hacia la agrupación. Los promotores proyectan un éxito de taquilla similar para esta celebración dedicada a uno de los discos fundacionales del metal.

El impacto del Big Four en la industria

Durante más de cuarenta años, la fuerza de Slayer demostró que la banda domina la escena del thrash metal en el planeta. Otras agrupaciones pesadas utilizan el sonido de este cuarteto como el estándar máximo al que aspiran igualar en sus propias grabaciones.

Su pertenencia al llamado “Big Four” junto a Metallica, Megadeth y Anthrax asegura su lugar en los libros de historia musical. Estas cuatro agrupaciones dictaron las reglas, la velocidad y la agresión que caracterizan al género desde la década de los ochenta.

Slayer es uno de los cuatro grandes del thrash metal. Foto de FB: Slayer

La alineación acumula cinco nominaciones y dos premios Grammy a lo largo de su extensa trayectoria musical. También presumen múltiples certificaciones de Disco de Oro y reconocimientos otorgados por medios especializados en todo el mundo, como Kerrang!, SPIN y Metal Hammer.

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, los californianos rechazaron comercializar su sonido y se negaron a ceder ante la industria mainstream. Mantuvieron su ataque sonoro extremo intacto a pesar de los duros cambios en la alineación original durante las últimas décadas.

El guitarrista fundador, Jeff Hanneman, falleció en 2013 y dejó un vacío que ocupó Gary Holt, músico proveniente de Exodus. Actualmente, el baterista Paul Bostaph acompaña al bajista y vocalista Tom Araya, junto al inconfundible guitarrista Kerry King.