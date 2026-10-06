Peter Parker queda sin máscara en escena eliminada de Spider-Man: Un Nuevo Día que circula en redes

El lanzamiento digital de Spider-Man: Un Nuevo Día está dejando ver momentos que quedaron fuera de las salas de cine.

Entre el material inédito aparece una secuencia del desenlace que muestra una situación especialmente delicada para Peter Parker.

Spider-Man enfrenta a Hulk en una de las secuencias de acción de Spider-Man: Un Nuevo Día. X @NicoAnselmino

Médicos retiran la máscara de Peter Parker en escena eliminada de Spider-Man: Un Nuevo Día

La escena ocurre después del enfrentamiento final, cuando Punisher dispara contra Jean Grey con la intención de terminar con la amenaza que estaba destruyendo la ciudad. Peter decide interponerse en la trayectoria y recibe el impacto.

La herida deja a Peter Parker gravemente herido y obliga a trasladarlo a un hospital. Sin embargo, la versión estrenada en cines no mostró todo lo ocurrido durante esos minutos posteriores al disparo.

En el corte cinematográfico, la historia pasa prácticamente del ataque a mostrar al protagonista recuperándose en una cama de hospital. Peter ya no lleva puesto su característico traje, por lo que quedaba sin explicar cómo había sido atendido sin conservar oculta su identidad.

El material eliminado que ahora circula en redes sociales completa parte de ese momento. Peter llega al centro médico todavía vestido como Spider-Man mientras el personal de urgencias comienza a trabajar para atender sus heridas.

Para hacerlo, los médicos necesitan retirar partes del traje y finalmente llegan a su rostro. La secuencia muestra cómo le quitan completamente la máscara, dejando expuesta la identidad de Peter frente a las personas encargadas de salvarlo.

La reacción del personaje también destaca dentro de la escena. Peter observa lo que sucede con una expresión de miedo mientras permanece recostado y sin posibilidad de impedir que descubran quién se encuentra debajo de la máscara.

Peter Parker pierde su máscara mientras recibe atención médica en una escena eliminada de Spider-Man: Un Nuevo Día. X @andrugeek

Por qué perder la máscara representa un problema para Peter Parker

Que varias personas vean el rostro de Spider-Man tiene un peso particular por la situación en la que se encuentra Peter Parker desde los acontecimientos de Spider-Man: Sin Camino a Casa.

Al final de aquella película, Doctor Strange realizó un hechizo para que todos olvidaran la existencia de Peter Parker. La decisión permitió detener el problema provocado por la llegada de personajes de otros universos, pero tuvo un costo personal enorme para el protagonista.

Peter quedó separado de MJ y Ned, quienes dejaron de recordar su relación con él. Desde entonces, su vida como civil y su actividad como Spider-Man volvieron a estar completamente separadas.

Por esa razón, descubrir su rostro en un hospital podría representar uno de sus mayores temores. Aunque la escena eliminada no establece qué está pensando el personaje, su reacción permite distintas interpretaciones.

Peter podría estar preocupado porque su identidad vuelva a quedar expuesta, especialmente después de todo lo que perdió cuando el mundo descubrió anteriormente quién estaba debajo de la máscara.

También existe una explicación mucho más inmediata. El personaje acaba de recibir un disparo, se encuentra gravemente herido y está siendo atendido de emergencia, por lo que su expresión puede responder al miedo de encontrarse al borde de la muerte.

La secuencia tampoco significa que la identidad de Spider-Man vuelva a convertirse en información pública. Lo que muestra es que los médicos presentes durante su atención pudieron observar directamente el rostro de Peter mientras intentaban salvarlo.

Peter Parker aparece sin máscara y herido durante los acontecimientos de Spider-Man: Un Nuevo Día. X @GlobalBoxOffice

Rosario Dawson también quedó fuera de Spider-Man: Un Nuevo Día

El momento en que Peter pierde la máscara no fue el único contenido que terminó fuera del montaje cinematográfico. Spider-Man: Un Nuevo Día tuvo otras escenas grabadas que fueron descartadas durante el proceso de edición.

Una de las participaciones eliminadas fue la de Rosario Dawson, quien había grabado material nuevamente como Claire Temple, personaje que apareció previamente dentro de las producciones televisivas de Marvel.

Su cameo estaba relacionado también con un Peter Parker herido, aunque correspondía a otro momento de la película y no a la secuencia del desenlace que ahora circula en redes.

Claire Temple debía aparecer después de un enfrentamiento entre Spider-Man y Scorpion. Peter acudía herido para recibir atención médica antes de continuar con los acontecimientos posteriores de la historia.

La participación finalmente fue retirada durante los ajustes realizados al montaje. El material quedó fuera de la versión exhibida en cines y Rosario Dawson no apareció en el corte que vio originalmente el público.

Con la llegada de Spider-Man: Un Nuevo Día al formato digital, algunas de estas secuencias comenzaron a conocerse fuera de las salas. El material adicional incluye escenas eliminadas y otros fragmentos descartados durante la edición de la película.