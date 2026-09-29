Prime Video adaptará la Saga del Clon de Spider-Man en nueva serie tras cancelación de Spider-Noir

Prime Video prepara la producción de una nueva serie ambientada en el Universo de Personajes de Marvel de Sony Pictures. Este proyecto adapta a la pantalla chica la popular Saga del Clon de los cómics de Spider-Man, enfocándose directamente en las historias de Ben Reilly y Kaine Parker, famosos duplicados del superhéroe arácnido.

Fuentes cercanas a la producción revelaron al portal Deadline que los estudios ordenaron el inicio del desarrollo oficial. Los equipos de comunicación de Amazon MGM Studios y Sony TV declinaron emitir comentarios al respecto, manteniendo el absoluto hermetismo sobre las negociaciones contractuales.

Ben Reilly volverá a aparecer en una serie de Spider-Man de Prime Video. Foto: Marvel Cómics

El guionista estadounidense de origen chino Kelvin Yu asume la responsabilidad de escribir los episodios de esta nueva entrega televisiva. Este lanzamiento llega para ocupar el lugar que dejó Spider-Noir, producción protagonizada por Nicolas Cage que los ejecutivos cancelaron a principios de este mismo mes tras una sola temporada.

Nuevas identidades y la historia de los clones

Los detalles argumentales de la serie permanecen bajo un estricto resguardo. Las viñetas originales presentan a Ben Reilly como un clon genéticamente estable, quien adopta el alias de la Araña Escarlata y combina los nombres de los tíos de Peter Parker para forjar su propia identidad, mientras que Kaine Parker surge como el primer experimento fallido.

Los reportes internos advierten sobre modificaciones sustanciales en la adaptación del material de origen para la televisión. Una primera versión sugiere que la trama explorará la crisis existencial de Ben y Kaine al descubrir su naturaleza artificial, enfrentando al mismo tiempo a otros duplicados hostiles como el peligroso villano Spidercide.

La saga clon fue memorable en los cómics de Spider-Man. Foto: Marvel Cómics

Otra línea de información plantea que los creativos alterarán los orígenes clásicos de ambos protagonistas para alejarlos del canon tradicional impreso. En los cómics, esta narrativa generó un intenso debate cuando los escritores declararon temporalmente a Ben Reilly como el verdadero arácnido, decisión que los editores revirtieron ante el rechazo masivo de los lectores.

La alianza estratégica entre Amazon y Sony

La llegada de este título ratifica la continuidad del acuerdo comercial firmado entre Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television. Este contrato busca explotar comercialmente las licencias audiovisuales del trepamuros mediante un amplio catálogo de series exclusivas para las plataformas digitales de la compañía.

El modelo de distribución establece que la serie aterrizará inicialmente en el servicio MGM+ dentro de los Estados Unidos. Posteriormente, el título formará parte de la oferta global de streaming en Prime Video, asegurando su llegada a millones de pantallas alrededor del mundo.

Spider-Noir sobre un edificio. Foto: Prime Video

El equipo de producción ejecutiva mantiene a los grandes referentes de la franquicia en la gran pantalla, integrando a Amy Pascal, Phil Lord y Christopher Miller. Este tridente creativo, que supervisa la expansión del universo para Sony TV, trabajará de la mano del showrunner Kelvin Yu para garantizar la calidad visual del proyecto.

La cancelación prematura del proyecto anterior no frenó las ambiciones de los corporativos de entretenimiento. Los estudios desarrollan actualmente múltiples conceptos televisivos bajo el amparo de la marca de Spider-Man, confirmando que esta ambiciosa adaptación superó el corte definitivo para iniciar su etapa de preproducción.

El público y la crítica especializada observan con atención los próximos movimientos de la plataforma de streaming. La adaptación de una historia tan polémica exige un nivel técnico superlativo, obligando a los productores a entregar una propuesta que logre cautivar a los veteranos de las historietas y atrapar a las nuevas audiencias.