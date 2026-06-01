¿Cómo poner tu WhatsApp en modo Mundial 2026? Partidos en vivo y exclusivas

WhatsApp se pone en modo Mundial 2026 con una nueva herramienta pensada en todos los fanáticos de la Copa del Mundo. Sin salir de la app, los usuarios tendrán acceso a partidos en vivo y exclusivas.

Se trata de la función denominada ‘Football Center’ o ‘Central de Fútbol’ que reunirá resultados, noticias, canales oficiales y contenido especial relacionado con el Mundial 2026, el cual da inicio el próximo 11 de junio.

WhatsApp en modo Mundial 2026 con ‘Football Center’

WhatsApp en modo Mundial 2026. Especial

La herramienta aparece sin salir de la aplicación, en la pestaña de ‘Novedades’, por lo que desde ahí los usuarios podrán acceder a información en tiempo real de lo que se viva en la Copa Mundial.

Para obtener dicha experiencia no es necesario descargar una app adicional, sino que únicamente los usuarios deben contar con la versión más reciente de WhatsApp instalada en su celular y dirigirse a la sección antes mencionada.

Esta función está apareciendo de forma progresiva en los celulares, por lo que es necesario tener un poco de paciencia para que se habilite de forma masiva.

Con ‘Central de Fútbol’, los usuarios de WhatsApp van a poder acceder a:

Coberturas minuto a minuto de los partidos.

Seguimiento de goles.

Estadísticas.

Cambios y otros datos relevantes de cada encuentro.

Además, la herramienta incluye acceso directo a canales relacionados con selecciones nacionales, organizaciones vinculadas al torneo, periodistas deportivos, medios especializados y creadores de contenido con información relevante de la justa deportiva.

Asimismo, tendrán la posibilidad de recibir contenido multimedia exclusivo, como fotos, videos, publicaciones especiales y análisis que se distribuyen a través de canales oficiales.

¿Disponible ya para todos?

WhatsApp en modo Mundial 2026. Especial

La herramienta ya comenzó a habilitarse en dispositivos Android y iPhone, pero su llegada es gradual. Por ello, quienes aún no la visualicen pueden verificar si tienen instalada la versión más reciente y si no es así, actualizar de manera manual.

Si cuentan con la actualización, lo único que podrán hacer es esperar la activación en los próximos días.

La compañía ha destacado que esta nueva herramienta busca ofrecer una experiencia más completa para aquellos que desean seguir la competencia sin salir de la aplicación.

Queremos que los fanáticos puedan vivir el Mundial sin salir de WhatsApp, con información confiable y la posibilidad de conectar con otras personas en tiempo real”, destacan desde la compañía.

Con Football Center 2026, WhatsApp se posiciona como un actor central en la cobertura digital del próximo Mundial.

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