‘Brasil 70’: la serie de Netflix que presenta a la mejor selección que pisó un Mundial

Para prepararte para la fiesta del fútbol, Netflix trae una serie donde cuenta la historia de la mejor selección que pisó un Mundial: Brasil 70.

Este grupo en particular no solo alcanzó la gloria deportiva, sino que redefinió por completo la estética del balompié, transformando el deporte en una expresión artística y mística que, hasta el día de hoy, se considera el punto de referencia definitivo de la excelencia futbolística.

Brasil 70: La saga del tricampeonato es una producción de ficción, que consta de cinco episodios. Aquí no hay un repaso por los goles o jugadas, el proyecto se adentra en las entrañas de una época convulsa, donde la magia del balón tuvo que convivir de manera directa con las sombras de la política; las crisis de identidad de sus estrellas y las tensiones tras bambalinas de un equipo que llegó al torneo rodeado de dudas y terminó convertido en leyenda.

Se trata de un viaje en el tiempo que desmitifica a los héroes de carne y hueso para mostrarnos el altísimo costo humano que se requirió para bordar la tercera estrella en el escudo de la Verdeamarela.

¿De qué trata la serie Brasil 70? Netflix

¿De qué trata la serie de Netflix Brasil 70?

Producida por la reconocida firma O2 Filmes y dirigida por la talentosa terna de cineastas integrada por Paulo Morelli, Pedro Morelli y Quico Meirelles, la trama nos transporta a los pasillos privados, los vestidores calientes y las decisiones gubernamentales que marcaron el rumbo de la selección brasileña en el Mundial México 1970.

Brasil 70 no es un documental, aquí se apuesta por una narrativa dramatizada de alta calidad, donde un elenco recrea las conversaciones a puerta cerrada, los dilemas éticos y los problemas físicos que las cámaras de televisión de la época jamás pudieron capturar.

La trama arranca en un punto de quiebre donde la confianza estaba completamente rota. Tras el estrepitoso fracaso de la selección brasileña en el Mundial de Inglaterra 1966, el panorama lucía desolador.

La serie nos muestra cómo el equipo técnico y los jugadores tuvieron que remar contracorriente frente a una opinión pública despiadada y una prensa que no creía en el proyecto.

A través de los libretos desarrollados por Naná Xavier y Rafael Dornellas, la audiencia puede palpar la incertidumbre de un grupo de jóvenes que, antes de maravillar al planeta en las canchas mexicanas, tuvieron que superar crisis internas que amenazaron con hacer colapsar al equipo mucho antes de subirse al avión.

El núcleo actoral está comandado por Rodrigo Santoro y Bruno Mazzeo, como el ex director técnico de la selección, Saldanha, y Zagallo, el nuevo líder del equipo.

Otros actores que muestran el famoso “jogo bonito” son Daniel Blanco (en el papel del habilidoso Rivellino) y Gui Ferraz (interpretando al veloz Jairzinho, el "Huracán de la Copa" que logró la hazaña histórica de marcar gol en todos y cada uno de los encuentros del torneo).

¿De qué trata la serie Brasil 70? Netflix

El dilema del ‘Rey Pelé’

El eje de Brasil 70 es el ‘Rey Pelé’, es decir, Edson Arantes do Nascimento. Interpretado con una sensibilidad notable por el actor Lucas Agrícola, el futbolista que descubrimos en la serie está muy lejos de la imagen inquebrantable que dictan los libros de historia.

La narrativa se enfoca de manera muy especial en los meses previos al viaje a México, un periodo oscuro en el que el propio astro brasileño llegó a declarar en la intimidad que se sentía acabado para el deporte de alto rendimiento, arrastrando las secuelas físicas y anímicas de las terribles faltas sufridas en el torneo de 1966.

A lo largo de los capítulos, presenciamos la batalla psicológica de un hombre de apenas 29 años que cargaba con las expectativas comerciales de las marcas, el fervor de un pueblo apasionado y la enorme responsabilidad de demostrar que seguía siendo el monarca absoluto del balompié global.

¿De qué trata la serie Brasil 70? Netflix

El fútbol brasileño y la política de dictadura

Uno de los puntos más aplaudidos de esta producción de Netflix es su nulo temor a abordar el complejo panorama social que rodeaba a Brasil en esos momentos, específicamente el periodo de la dictadura militar encabezada por el presidente Emilio Garrastazu Médici.

La junta militar entendió que el balompié no era solo un juego, sino la herramienta de propaganda política más poderosa y efectiva que jamás podrían financiar para limpiar su imagen tanto a nivel interno como internacional.

La serie desenmascara los intentos del gobierno por instrumentalizar las victorias de la selección para infundir un sentimiento de falso bienestar y nacionalismo extremo. La tensión política se respira en cada junta directiva y en las sutiles amenazas que bajaban desde las altas esferas del poder hacia los atletas y el cuerpo técnico.

Brasil 70 deja en claro que los jugadores no eran ajenos a la realidad de su país, y que salir a la cancha a ganar implicaba un dilema moral gigantesco: sabían que cada gol anotado servía para alegrar a los ciudadanos, pero también era utilizado por los generales para cobrar dividendos políticos y maquillar la falta de libertades democráticas.

¿Dónde ver Brasil 70?

Brasil 70 ya está disponible en Netflix, con todos los episodios listos para un maratón antes de que inicie el Mundial.