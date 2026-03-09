Paulina Rubio, Danna y Amanda Miguel se suman al Vive Latino 2026 con show especial

El festival Festival Vive Latino anunció uno de sus últimos invitados sorpresa para su edición de 2026. Tres figuras destacadas de la música en español —Paulina Rubio, Danna y Amanda Miguel— participarán en el espectáculo especial Música Pa Mandar a Volar Vol. 2, un show que reúne canciones emblemáticas del repertorio romántico latino.

La presentación formará parte de la programación del festival que se celebrará en marzo en la Ciudad de México y busca reinterpretar algunos de los temas más representativos del llamado “despecho musical” o canciones románticas desde distintos estilos y géneros.

Un show especial con invitados sorpresa

El espectáculo contará con varias voces invitadas provenientes de diferentes generaciones de la música en español. Entre ellas se encuentran Amanda Miguel, considerada una de las intérpretes más representativas de la balada romántica latinoamericana, y Danna, cantante y actriz que se ha consolidado en el pop mexicano en los últimos años.

A ellas se suma Paulina Rubio, una de las figuras más conocidas del pop latino desde la década de los noventa.

El show también incluirá la participación del dúo formado por Emmanuel y Mijares, intérpretes de algunas de las baladas más populares de la música en español, así como de Dr. Shenka, vocalista de la banda de ska Panteón Rococó.

La banda detrás del espectáculo

El proyecto musical estará respaldado por una banda integrada por músicos reconocidos de la escena alternativa y del rock mexicano. Entre los integrantes se encuentran Bon Lara, Camilo Lara, Quique Rangel, Sergio Mendoza y Rodrigo Guardiola.

La presentación está programada para el domingo 15 de marzo de 2026 a las 17:25 horas en el Escenario Amazon Music, uno de los principales espacios del festival.

Cuándo se celebrará el Vive Latino 2026

La edición número 26 del Festival Vive Latino se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El evento mantiene su propuesta de combinar artistas históricos del rock en español con tendencias contemporáneas y figuras internacionales. Entre los nombres destacados del cartel se encuentran Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins.

Además de los conciertos, el festival incluye actividades culturales y espacios temáticos como la Aldea Musical y un escenario dedicado a la comedia.

La organización del evento también mantiene el uso del sistema de pago cashless dentro del recinto para la compra de alimentos, bebidas y mercancía oficial.

bgpa