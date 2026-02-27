Vive Latino 2026 revela horarios oficiales por día: checa el escenario de tu artista favorito

La espera terminó. A solo días de que miles de asistentes se reúnan para celebrar uno de los festivales más importantes de América Latina, el Vive Latino 2026 liberó por fin el orden oficial de presentaciones por escenario y horario. La noticia desató emoción inmediata, pues ahora sí, es momento de planear carreras estratégicas entre escenarios para no perderse a ese artista imperdible.

El festival se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, con jornadas que arrancan a las 13:40 horas y se extienden hasta las 2:00 de la madrugada en ambos días. Dos maratones musicales donde el rock convive con el ska, el alternativo, el regional, la electrónica y hasta el humor en vivo.

Sábado 14 de marzo

El primer día llega cargado de nombres históricos y shows que prometen ser memorables. En el escenario Amazon Music, el cierre estelar estará en manos de Lenny Kravitz a las 21:40 horas, mientras que la fiesta continuará pasada la medianoche con Maldita Vecindad a las 00:05.

Pero la jornada comienza mucho antes. Desde las 14:15, Orqueska abrirá el escenario, seguida por Enanitos Verdes (15:45), Love of Lesbian (17:25) y Enjambre (19:30).

En el escenario Amazon, el menú es igual de atractivo: Juanes (18:25) y John Fogerty (21:05) destacan antes de que El Gran Combo de Puerto Rico y Moenia mantengan el ritmo hasta la madrugada.

Por su parte, el escenario Telcel apuesta por sonidos alternativos y urbanos con White Lies (18:25), Cypress Hill (20:35) y Trueno (23:05).

Ciudad de MÈxico 20 de enero de 2026 Conferencia vive latino para dar detalles de la ediciÛn 2026 Teatro MetropÛlitan. Foto HÈctor LÛpez Excelsior

Las carpas también ofrecerán momentos imperdibles: Airbag y Los Amigos Invisibles en la Little Caesars; Chetes y Los Látigos en la Carpa Intolerante.

Y como ya es tradición, no todo será música. CasaComedy contará con rutinas de stand-up durante la tarde y noche, mientras que la zona de lucha libre presentará combates que mezclarán espectáculo y adrenalina, incluyendo duelos como Templario vs Soberano Jr.

Domingo 15 de marzo

Si el sábado es potente, el domingo no se queda atrás. El escenario Amazon Music tendrá como acto principal a Los Fabulosos Cadillacs a las 21:40, seguidos por un cierre electrónico con Steve Aoki a las 00:05.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de The Smashing Pumpkins a las 23:05 en el escenario Amazon, mientras que The Mars Volta hará lo propio a las 20:35 en el Telcel, prometiendo un set cargado de intensidad progresiva.

También destacan Fobia (19:30), Dread Mar I (15:45) y propuestas como Allison y Rich Mafia (Alemán + GeraMx).

La Carpa Little Caesars tendrá un cierre poderoso con Tom Morello (21:50) y Avatar (00:05), mientras que la Carpa Intolerante reunirá a nombres como Hello Seahorse! y Meridian Brothers.

En CasaComedy, el domingo incluirá presentaciones de Daniel Sosa y otros comediantes que ofrecerán un respiro entre escenario y escenario. La lucha libre volverá con enfrentamientos de alto calibre, incluyendo luchas mixtas y relevos espectaculares.

Datos clave para organizar tu experiencia en el Vive Latino 2026

Fechas: 14 y 15 de marzo

14 y 15 de marzo Sede: Estadio GNP Seguros

Estadio GNP Seguros Horario general: 13:40 a 02:00 horas

13:40 a 02:00 horas Escenarios: Amazon Music, Amazon, Telcel, Carpa Little Caesars, Carpa Intolerante, CasaComedy y Lucha Libre

El Vive Latino 2026 promete ser una edición diversa y maratónica, donde cada decisión importa. ¿Correrás para alcanzar a tu banda favorita? ¿Te quedarás hasta la última banda? La estrategia está en tus manos. Ahora que los horarios son oficiales, solo queda preparar los tenis, cargar el celular y decidir: ¿a qué escenario vas primero?

AAAT*