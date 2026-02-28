Del barrio al Coachella: Cachirula y Loojan quieren llevar el perreo mexa al mundo

Ya no es lo mismo, ya no son los mismos, Cachirula y Loojan, dos jóvenes del barrio, que crecieron con las fiestas donde todos sudaban, hoy están a poco más de un mes de presentarse en uno de los escenarios más importantes de la música internacional, el festival Coachella. Platican con Excélsior lo que les representa este nuevo reto, afuera hay camionetas de lujo que los esperan y un equipo de seguridad, pero ellos, sienten, deben ser los mismos para no alejarse de lo que los colocó donde están hoy, como el dúo del momento del perreo mexa.

Tal vez sí, el ego crece un poco, pero más en el aspecto creativo. Nunca nos hemos creído más por recibir atención. Si, el ego se crece, pero puede ser en el estudio, en lo que dejamos aquí como creación. Pero con fans, familia o amigos, no”, cuenta Cachirula.

Su termómetro principal, para saber si están haciendo bien, o se están alejando de sus orígenes, es el público.

La gente es superimportante para nosotros. Ellos nos ayudan a entender qué es lo que les gusta de nosotros. Jamás podríamos negar una foto. Nos hemos aventado meets & greets de una o dos horas hasta terminar con la última foto. Es agradecimiento. Ellos nos escuchan y nosotros les damos un poco de nosotros”, comparte Loojan.

Pero su realidad ha cambiado, aunque sus letras, su esencia, ese tono del barrio, esa personalidad relajada y humilde donde ambos siempre están cotorreando, en el estudio se mantiene, afuera, no es lo mismo.

Sí duele dejar de hacer ciertas cosas con cotidianidad. Ya no puedes llegar a un restaurante, salir por unos tacos, y hacer cualquier cosa sin que alguien te vea. Es una limitante de privacidad. Pero son unas por otras. Es acostumbrarse a que la vida ahora es así”, dice Cachi.

Pero más que por el público que los quiere, los respeta y los disfruta, las cosas han cambiado por la gente que no puede terminar de aceptar, que alguien del barrio, haya logrado tener tanto éxito.

Más que con la gente que te quiere pedir una foto, es con la gente que no quiere verte bien. Hay que tener un poco más de cuidado con quienes no les agrada que te vaya bien. Nos gusta seguir saliendo a plazas, a restaurantes, hacer vida normal. Se entiende que siempre habrá alguien que quiera una foto y es bienvenida, pero también hay gente que no quiere hacerte el bien, y hay que tener cuidado”, explica Loojan.

QUIEREN REPRESENTAR AL LATINO

Entonces les llegó una prueba máxima para demostrarse a sí mismo de lo que son capaces: el Coachella, donde precisamente buscan apelar a esas raíces, a esa identidad que los ha llevado a llenar escenarios como en el Flow Fest 2025, pero pensando en otro nivel, en uno donde todos puedan sentirse identificados.

Seguimos en planeaciones porque cada lugar es diferente. Todavía queremos terminar de bajar bien unas canciones para poder armar bien el setlist y ciertos momentos. De momento sigue en estructuración. Justamente algo que hablamos mucho es que es un escenario y un foco muy importante. No queremos solamente ir a pararnos y dar un show. Queremos que realmente tenga un impacto cultural, que tenga un impacto social si se puede. Queremos demostrar que sí se puede, que si uno trabaja y le perrea todos los días, puede estar cumpliendo sus mayores sueños, como cantar en Coachella”, dice Loojan sobre el mensaje que buscan dar.

Todo esto, además, sin olvidar el contexto actual que vive la comunidad latina en Estados Unidos, lleno de segregación, abuso de autoridad y violencia.

Nosotros, como mexicanos, nuestra bandera siempre es que nadie te haga menos. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades de luchar por nuestros sueños, hablemos español o no. Nosotros hacemos música en español, hacemos reguetón. Queremos llevar un poquito de lo que se vive en México a nuestros hermanos latinos que están en Estados Unidos. No solamente a los mexicanos, sino a toda la gente de habla hispana”, dice Cachirula.

Es una oportunidad para conectar con la base de fanáticos que ya tienen en Estados Unidos, pero principalmente quieren demostrar que el perreo mexicano puede llegar a oídos de todo el mundo, incluso hasta del gringo más fresón.

No queremos basarnos sólo en redes, en la gente que nos pide por redes sociales. Las redes muestran una parte, pero hay una profundidad muy grande de lo que realmente está pasando. No vamos con la idea de que ya tenemos gente o que si no hay, nos afecte. La principal cosa buena del festival es que es para conocer, para empaparte. Creemos que estamos ahí porque somos una propuesta cultural de lo que está pasando en nuestra escena. Vamos con la intención de que nos conozcan y que les guste”, sostiene Loojan.

Todo comenzó como una broma. “Nos dijo Luis, que es nuestro mánager, ‘si le siguen echando ganas puede que se dé Coachella’, y nosotros dijimos: ‘ah, no mames, qué chingón’, ¿no? Pero uno nunca lo ve como real. Literalmente no nos habían avisado nada. Conocimos a una de las personas que cura el escenario donde estamos nosotros, nos lo llevamos de show y así quedó”, recuerda Cachirula.

Hoy están como el único show mexicano en abril próximo en el desierto de California. “Sí fue como de película. Fue una emoción muy impresionante que todavía no podemos terminar de digerir, pero aprovechamos esa energía para canalizarla a lo que vamos a hacer en el escenario”.

cva*