Transmisión del Vive Latino 2026 EN VIVO: dónde verlo y a qué hora empieza

Desde su nacimiento en 1998, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes de habla hispana. A lo largo de casi tres décadas, el evento ha reunido a artistas consagrados y nuevas propuestas del rock, pop, hip hop y música alternativa de Iberoamérica.

En los últimos años, el festival ha evolucionado para adaptarse a las nuevas formas de consumo musical. Un punto clave en esta transformación llegó en 2024, cuando la compañía Amazon se convirtió en presentadora principal del evento, marcando una nueva etapa tanto para la experiencia presencial como para quienes lo siguen a distancia.

Según explicó Paul Forat, director de Amazon Music en México, la decisión de sumarse al festival fue estratégica y emocional al mismo tiempo. La plataforma buscaba acercarse más al público mexicano a través de un evento cultural que compartiera su pasión por la música y la creatividad.

Una experiencia para fans presenciales y espectadores en línea

La nueva etapa del festival apuesta por mejorar la experiencia en dos frentes: quienes viven el evento en persona y quienes lo disfrutan mediante streaming.

Para los asistentes al Vive Latino 2026, se han implementado mejoras logísticas inspiradas en la experiencia de los propios usuarios de plataformas digitales. Mientras tanto, para quienes no pueden asistir, la meta es ofrecer una transmisión que capture la energía del festival casi como si estuvieran ahí.

La transmisión oficial del festival estará disponible a través de varias plataformas digitales de Amazon, permitiendo que el público pueda conectarse desde distintos dispositivos.

Entre las opciones disponibles para ver el evento en vivo se encuentran:

Prime Video

Twitch (canal oficial de Amazon)

(canal oficial de Amazon) Amazon Music

Dispositivos inteligentes Amazon Echo Show con pantalla

Una de las novedades más importantes es que este año habrá tres señales de transmisión simultáneas, lo que permitirá seguir gran parte de lo que ocurre en los diferentes escenarios.

La cobertura estará diseñada para alternar entre los cinco escenarios del festival, con la meta de transmitir cerca del 98% de los conciertos programados durante ambos días.

Prime Video

Fechas, sede y horarios del Vive Latino 2026

La edición 2026 del festival se celebrará durante un fin de semana completo en la capital mexicana.

Fechas

Sábado 14 de marzo de 2026

Domingo 15 de marzo de 2026

Sede

Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

Horarios aproximados

Apertura de puertas: 13:00 horas

Inicio de conciertos : alrededor de las 13:40 horas

: alrededor de las 13:40 horas Cierre del festival: cerca de las 02:00 de la madrugada en ambas jornadas

Un festival que sigue evolucionando

A casi tres décadas de su primera edición, el Vive Latino continúa reinventándose para mantenerse relevante dentro del panorama musical.

La integración de nuevas plataformas de streaming, el uso de tecnología para ampliar la cobertura y la intención de conectar con audiencias globales muestran cómo el festival ha logrado adaptarse a los cambios de la industria.

Con miles de asistentes en el recinto y millones de espectadores en línea, el Vive Latino 2026 promete ser una edición histórica que combinará música, tecnología y cultura en un mismo escenario.

