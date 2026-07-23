Papá de Ana Bárbara acusa a la cantante de mandarlo golpear y lanza fuerte señalamiento

La controversia alrededor de Ana Bárbara continúa creciendo. En esta ocasión, su padre, Antero Ugalde, habló públicamente sobre la complicada relación que actualmente mantiene con la cantante y realizó fuertes declaraciones en su contra, al asegurar que presuntamente habría enviado a una persona para agredirlo luego de que él hablara ante los medios sobre sus diferencias familiares.

Las declaraciones del padre de la intérprete ocurren en medio de la polémica que enfrenta la artista por los rumores relacionados con su esposo, Ángel Muñoz, y los conflictos que supuestamente han surgido dentro de su entorno familiar.

Foto: Instagram anabarbaramusic

¿Qué dijo Antero Ugalde sobre Ana Bárbara?

Durante una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, Antero Ugalde aseguró que la relación con su hija se encuentra fracturada y afirmó que, después de aparecer en medios de comunicación hablando sobre el distanciamiento entre ambos, recibió una supuesta amenaza de agresión por indicación de la cantante.

Cuando comencé a salir en los medios le dijo: Ve, dale en la madre a mi papá, le dijo a Pancho. ¿Ese es el pago me que da, la hija de la chingada? Me dijo... me mandó porque comenzaste a salir en los medios, que me diera en la madre, que pendeja, no sabe en la que se iba a meter. Imagínate que me toques un pelo, me muero yo y te mueres tu. Fíjate nada más que pendejada", dijo don Antero Ugalde.

Foto: Especial

De acuerdo con su versión, una persona cercana le habría contado que la cantante habría pedido que lo golpearan tras sus declaraciones públicas.

Y ante los rumores de que Ángel Muñoz intentaría quitarle sus bienes a la cantante:

Ojalá le quitara todo, a ver si recapacita y ver la realidad. Ojalá la dejara en la miseria”.

En marzo pasado, la artista estuvo en el centro de la conversación pública después de que la periodista costarricense Adriana Toval revelara un supuesto romance con Ángel Muñoz, esposo de la cantante, situación que generó especulaciones sobre la vida personal de la intérprete y abrió nuevos cuestionamientos sobre su entorno familiar.

Además de hablar sobre la relación con su hija, Antero Ugalde también se pronunció sobre la controversia que rodea a Ángel Muñoz. El padre de Ana Bárbara lanzó fuertes críticas hacia la pareja de la cantante y aseguró que no está de acuerdo con algunas situaciones que han ocurrido dentro de la familia.

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Asimismo, expresó su inconformidad por la salida de algunas personas que, según él, ayudaban en el cuidado de los hijos de Ana Bárbara, pues aseguró que mientras estuvieron a cargo de los menores existía un ambiente seguro para ellos.

Es una pinche malagradecida. Toda la gente que le ayudó a criar a sus hijos las mandó a la chingada. Se volvió malvada, la verdad porque a mí me consta que Cathy y otra señora ella se iba a trabajar y los niños estaban en buenas manos, pero ya entró el pelado este cabrón y las corrió. Entonces es malagradecida”, expresó.

Antero Ugalde afirmó que algunas personas que estuvieron involucradas en la crianza de los hijos de la cantante fueron retiradas de su entorno, situación que, desde su perspectiva, fue una decisión equivocada.

¿Ana Bárbara ha respondido a las declaraciones de su padre?

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido una respuesta pública ante los recientes señalamientos realizados por Antero Ugalde. Mientras tanto, las declaraciones de su padre han generado diversas reacciones entre los seguidores de la cantante, quienes continúan atentos a la evolución de esta polémica familiar.