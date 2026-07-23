¡Converse x Dragon Ball llega a México! PRECIO en pesos y fecha de lanzamiento de los tenis

Si creciste viendo Dragon Ball Z y alguna vez soñaste con tener el poder de un Super Saiyajin, esta colaboración podría interesarte. Converse y Dragon Ball Z unieron fuerzas para crear una colección de edición limitada que llevará a algunos de los personajes más conocidos del anime directamente al de tenis.

La propuesta busca mezclar el estilo clásico de Converse con referencias a uno de los animes más populares de todos los tiempos. Y sí, hay modelos inspirados en personajes como Goku, Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu.

La colección Converse x Dragon Ball Z está pensada tanto para adultos como para niños, con diferentes diseños que recuperan elementos visuales de la serie y detalles especiales que los fans seguramente reconocerán de inmediato.

¿Cuándo llega Converse x Dragon Ball Z a México?

La espera para los seguidores mexicanos está a punto de terminar. La colección Converse x Dragon Ball Z llegará oficialmente a México el próximo 11 de agosto.

Los interesados podrán encontrar los modelos a través del sitio oficial de Converse México, donde ya se encuentra disponible el prerregistro, además de algunas boutiques seleccionadas.

Esto significa que los fans que quieran conseguir alguno de los pares tendrán que estar atentos a la fecha de lanzamiento, especialmente porque se trata de una colección de edición limitada y algunos diseños podrían tener disponibilidad reducida.

Tenis Converse de Dragon Ball Z ©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

¿Cuánto costarán los Converse de Dragon Ball Z?

Una de las preguntas que seguramente más se están haciendo los seguidores de la saga es cuánto tendrán que pagar para llevarse uno de estos modelos.

Los precios de la colección Converse x Dragon Ball Z en México estarán entre $1,399 y $2,899 pesos mexicanos, dependiendo del diseño y el modelo elegido.

La línea contará con opciones para niños y adultos, por lo que los seguidores de diferentes edades podrán elegir el par que más les guste.

El precio más elevado corresponde a los modelos con características y detalles especiales, mientras que otras opciones tendrán un costo más accesible dentro de la colección.

Goku, Vegeta y más personajes llegan a los tenis

Uno de los atractivos principales de esta colaboración es que los diseños están inspirados en algunos de los personajes más importantes de Dragon Ball Z.

Entre los protagonistas de la colección aparecen Goku, Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu, además de una propuesta inspirada en la fusión de Goten y Trunks.

Tenis Converse de Dragon Ball Z ©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Los distintos modelos de Chuck Taylor All Star incorporan detalles pensados para representar a cada personaje. Entre ellos se encuentran parches laterales y etiquetas especiales en la lengüeta, elementos que buscan darle a cada par una identidad propia.

La colección también incluye un Chuck 70 inspirado en Shenlong, el famoso dragón que aparece en la historia cuando se reúnen las siete Esferas del Dragón. Este modelo cuenta con gráficos relacionados con el personaje, lona premium, agujetas resistentes y algunos de los elementos clásicos que han acompañado a los Chuck Taylor durante décadas.

Tenis Converse de Dragon Ball Z ©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Más que colocar simplemente el logo de Dragon Ball Z en unos tenis, la colaboración busca que cada diseño tenga referencias directas al universo creado por Akira Toriyama.

Una colección para recordar el legado de Akira Toriyama

La colaboración también llega como una forma de celebrar el impacto que Dragon Ball Z ha tenido en varias generaciones de fans y el legado de su creador, Akira Toriyama, quien falleció en marzo de 2024.

Tenis Converse de Dragon Ball Z ©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Desde su aparición, la historia de Goku y sus amigos se convirtió en un fenómeno mundial que trascendió el manga y el anime. Con el paso de los años, sus personajes llegaron a videojuegos, películas, mercancía y todo tipo de productos, incluyendo ahora esta nueva colaboración con Converse.

La historia comienza con Goku, un niño con una fuerza fuera de lo común que lleva una vida tranquila hasta que conoce a Bulma. Juntos emprenden la búsqueda de las siete Esferas del Dragón, una aventura que cambiará por completo sus vidas y dará inicio a una de las historias más conocidas del anime.