El Bogueto lanza contundente mensaje: “No critiquen, sean un ejemplo”

Luego de participar en "La Mañanera" de la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar la segunda edición del concurso México Canta, Armando Toledo, mejor conocido como El Bogueto, habló sobre su participación y se adelantó a los comentarios que podrían surgir en redes sociales por su presencia en Palacio Nacional.

A través de sus historias de Instagram, el cantante urbano envió un mensaje dirigido a quienes lo critican, invitándolos a dar el ejemplo antes de emitir juicios hacia otras personas.

Foto: Instagram elbogueto

¿Qué dijo El Bogueto en redes?

Después de que su participación en la conferencia matutina, el intérprete publicó una serie de historias en Instagram. Con su característico estilo, el artista aseguró que muchas personas critican con facilidad, pero olvidan que todos han pasado por momentos complicados.

Para los que empiecen a hablar... tú eras de los que pasaba a exponer y tartamudeabas", expresó en una de sus publicaciones.

Más adelante añadió el mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse:

No critiquen, de ejemplo para criticar, sean un ejemplo para criticar".

Foto: Instagram elbogueto

¿Por qué estuvo El Bogueto en "La Mañanera"?

Horas antes de publicar sus historias, El Bogueto asistió a la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum como invitado especial para promover México Canta, un concurso impulsado por el Gobierno de México.

La mandataria explicó que el cantante participa de forma honoraria en esta iniciativa, cuyo objetivo es fomentar la creación de canciones con mensajes positivos, alejados de la violencia y las adicciones.

Foto: Instagram elbogueto

¿Cuál fue el mensaje que dio durante la conferencia?

Durante su intervención en Palacio Nacional, el cantante habló sobre sus orígenes en Nezahualcóyotl, Estado de México, y recordó que comenzó haciendo música inspirada en las experiencias del barrio.

También aprovechó para motivar a los jóvenes a perseguir sus metas sin importar las dificultades o el lugar del que provengan.

Quiero que la gente se motive y tenga la iniciativa de cumplir sus sueños. No importa de dónde seas o las oportunidades que tengas; se pueden lograr cosas grandes", expresó.

El artista destacó el talento de quienes forman parte del concurso, especialmente de los jóvenes mexicanos que nacieron en Estados Unidos, pero mantienen un fuerte vínculo con sus raíces.

Aseguró que este proyecto representa una oportunidad para que nuevas generaciones puedan mostrar su talento y compartir historias diferentes a través de la música.

Mientras tanto, las historias que publicó en Instagram continúan generando conversación entre sus seguidores, quienes reaccionaron tanto a su mensaje como a la polémica que provocó su aparición en "La Mañanera".