"Un vividor y cazafortunas": papá de Ana Bárbara sobre supuesta infidelidad de Ángel Muñón

El escándalo alrededor de la vida personal de Ana Bárbara volvió a encenderse después de que su padre, Antero Ugalde, hiciera declaraciones públicas sobre la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz.

El tema surgió luego de que la periodista Adriana Toval asegurara haber mantenido una relación sentimental con Ángel Muñoz desde septiembre de 2025 hasta hace unas semanas, lo que desató una ola de comentarios.

La controversia no solo puso bajo los reflectores la relación de la cantante, sino que también reavivó el distanciamiento que existe desde hace años entre la artista y su padre.

Las duras declaraciones del padre de la cantante

En una entrevista para Gustavo Adolfo Infante habló abiertamente sobre el tema y expresó su decepción respecto a las decisiones sentimentales de su hija.

Según el padre de Ana Bárbara, el conflicto no le sorprendió. En sus palabras, la cantante ha ignorado en distintas ocasiones las advertencias que su familia le habría hecho sobre sus relaciones.

El hombre también criticó la forma en que, según él, su hija se ha distanciado de su familia a raíz de su vida amorosa.

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Durante la conversación, aseguró que desde su punto de vista la artista confía demasiado en las personas y que esa actitud habría contribuido a la situación actual.

"Sabía que era un cazafortunas", confesó Antero Ugalde

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista llegó cuando Antero Ugalde se refirió directamente a Ángel Muñoz, a quien calificó con términos muy duros.

El padre de la cantante afirmó que desde el principio desconfiaba de la relación y aseguró que su hija ya había sido advertida sobre el tema. "Es un vividor, cazafortunas", refiriéndose al esposo de Ana Bárbara.

Incluso comparó la situación con una relación anterior de la intérprete con José María Fernández 'El Pirru', quien fue esposo de la cantante en el pasado.

Para Don Antero, el patrón se repite, pues asegura que su hija ha ignorado las recomendaciones de su familia y que eso ha provocado conflictos en su vida personal.

Sus declaraciones generaron una nueva ola de comentarios entre seguidores de la cantante y usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la situación familiar.

Un distanciamiento familiar que continúa

Más allá de la polémica mediática, las palabras del padre de la artista reflejan una ruptura familiar que, según él mismo ha reconocido, lleva varios años.

En la entrevista dejó claro que, por ahora, no contempla una reconciliación cercana con su hija.

El hombre aseguró sentirse herido por el distanciamiento y afirmó que la cantante habría dado la espalda a su familia debido a sus decisiones personales.

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A pesar de ello, también dejó entrever que el conflicto le provoca dolor emocional, lo que sugiere que la relación sigue siendo un tema sensible dentro de la familia.

La polémica que rodea a la cantante

Mientras tanto, Ana Bárbara continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana. Con una carrera que abarca décadas, la cantante ha construido un legado importante dentro del género.

Sin embargo, su vida personal también ha sido objeto de atención constante por parte de medios y redes sociales.

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El reciente escándalo que involucra a Ángel Muñoz y las declaraciones de Adriana Toval volvieron a colocar su nombre en tendencia, generando una mezcla de apoyo y críticas entre sus seguidores.

Hasta ahora, la intérprete no ha ofrecido una respuesta pública directa a las declaraciones de su padre.

AAAT*