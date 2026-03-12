Esposo de Ana Bárbara es tachado de infiel; él se defiende de las acusaciones 

Ana Bárbara está en la polémica luego de que surgieran señalamientos que involucran a su esposo, Ángel Muñoz, en una presunta infidelidad. El tema tomó fuerza en medios de espectáculos después de que una mujer originaria de Costa Rica afirmara que mantiene una relación con él.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención y provocaron una reacción por parte del esposo de la cantante. A través de un comunicado difundido por sus abogados, el empresario negó las acusaciones y aseguró que la información difundida es incorrecta.

Adriana Toval afirma que mantiene una relación con Ángel Muñoz

La controversia comenzó cuando Adriana Toval, creadora de contenido originaria de Costa Rica, aseguró que conoce a Ángel Muñoz desde hace varios meses. Según explicó en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el contacto entre ambos inició a través de redes sociales.

De acuerdo con su versión, el empresario comenzó a seguirla en Instagram y posteriormente le escribió para continuar la conversación fuera de esa plataforma. Sobre ese primer acercamiento, la joven relató:

“Ángel me sigue por Instagram, me escribe y me pide mi número de WhatsApp; en ese momento él estaba pasando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mis redes sociales”.

Toval explicó que el acercamiento ocurrió cuando Muñoz buscaba apoyo para promocionar algunos productos y, al mismo tiempo, contrarrestar comentarios relacionados con su familia. Con el paso del tiempo, la comunicación entre ambos habría evolucionado hacia algo más cercano.

Según lo que contó durante la entrevista, la relación se volvió más seria meses después. La influencer afirmó que en septiembre de 2025 decidieron formalizar su noviazgo. En ese contexto, señaló que Muñoz le habría comentado en varias ocasiones que “no tenía intimidad” con Ana Bárbara.

También detalló que llegaron a encontrarse en México en más de una ocasión. Sobre esos encuentros, mencionó:

“Nos hemos visto dos veces; la primera fue el 9 de septiembre en la Ciudad de México y la segunda, el 14 de octubre en Guadalajara”.

La creadora de contenido aseguró además que la cantante ya estaría enterada de esta supuesta relación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si esta situación ha generado algún cambio en la relación entre Ana Bárbara y su pareja.

Ángel Muñoz niega las acusaciones

Ante las declaraciones de Adriana Toval, la defensa legal de Ángel Muñoz emitió un comunicado que fue presentado en el programa de televisión Ventaneando. En el documento se rechazan las afirmaciones hechas por la joven costarricense.

“Fuimos informados por nuestro representado y contamos con registro de constancias documentales y públicas de diversos comentarios, declaraciones y señalamientos realizados por usted (Adriana Toval) que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento”.

En el mismo documento se indica que las declaraciones hechas por la influencer habrían expuesto aspectos de la vida privada del empresario de manera indebida. Según la defensa, esta situación podría provocar un “daño a su persona” derivado de lo que consideran un “hostigamiento mediático”.

Los abogados también advirtieron que las afirmaciones podrían constituir distintos delitos o faltas legales. En el comunicado se menciona que estas declaraciones podrían ser consideradas difamación, calumnia, injuria y vejación, lo que podría derivar en consecuencias legales tanto en el ámbito civil como en el penal.

Por esta razón, la defensa solicitó a Adriana Toval que deje de realizar declaraciones públicas sobre el empresario y que evite continuar con este tipo de señalamientos. En el documento se pide específicamente “evitar conductas similares de manera directa, indirecta o circunstancial”.

¿Quién es Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara?

Aunque suele aparecer junto a la cantante en redes sociales y eventos, la vida privada de Ángel Muñoz no es ampliamente conocida. Se sabe que es empresario y que mantiene una relación con Ana Bárbara desde hace varios años.

Muñoz es aproximadamente 15 años menor que la cantante. Además de su relación con la artista, también ha llamado la atención porque en su momento cuidó a José Emilio, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy.

En sus redes sociales también comparte aspectos de su vida cotidiana. En su cuenta de Instagram se describe como actor y suele publicar fotografías relacionadas con su rutina de ejercicio, viajes y momentos personales.

La relación entre Muñoz y Ana Bárbara se formalizó en privado. Según ese espacio televisivo, la pareja se habría casado en secreto durante el año 2020.

