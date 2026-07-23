Johnny Depp sorprende en la Comic-Con 2026 como Ebenezer Scrooge

Johnny Depp paralizó las calles de la San Diego Comic-Con 2026 al presentarse sorpresivamente ante miles de fanáticos en el evento de cultura pop. El actor estadounidense apareció completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge, el legendario protagonista de la novela Un cuento de Navidad, escrita por el clásico autor Charles Dickens. Esta aparición pública marca el inicio oficial de la campaña promocional para la nueva superproducción del estudio Paramount.

La estrategia de mercadotecnia de la productora descartó los tradicionales paneles de discusión dentro de los salones del centro de convenciones californiano. Los ejecutivos apostaron por una activación inmersiva directamente en las inmediaciones del popular Gaslamp Quarter. El multipremiado artista caminó frente a la fachada de una tienda bautizada como Scrooge and Marley, diseñada específicamente para ambientar y promocionar el largometraje.

Johnny Depp sorprendió en la Comic-Con 2026. Foto de X: @ebenezermovie

Decenas de transeúntes y fieles seguidores acorralaron rápidamente la instalación comercial para presenciar el regreso del histrión a un evento de alcance masivo. El protagonista de Piratas del Caribe permaneció bajo la piel del famoso avaro londinense durante toda la dinámica callejera interactuando con los transeúntes. Las imágenes exclusivas y los videos aficionados de su recorrido acapararon de inmediato las principales tendencias en las plataformas digitales.

Un retorno oscuro bajo la dirección de Ti West

Este ambicioso proyecto representa el regreso definitivo de Johnny Depp a los grandes estudios de Hollywood tras una prolongada ausencia comercial. Su última participación directa en la convención de cómics ocurrió durante la edición del año 2018, cuando asistió para promover la cinta Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald. En esta ocasión, el intérprete lidera una costosa producción dispuesta a conquistar la taquilla invernal.

La cinta titulada Ebenezer adopta una visión radicalmente distinta a las adaptaciones infantiles o clásicas del icónico relato literario. El cineasta Ti West, famoso en la industria por dirigir cintas como X, Pearl y MaXXXine, asume las riendas de esta versión enfocada en el terror gótico. Los exhibidores internacionales observaron las primeras fotografías oficiales del aspecto del avaro londinense durante la pasada CinemaCon 2026.

Ebenezer Scrooge en una ventana. Foto de X: @ebenezermovie

El realizador entrega una atmósfera lúgubre que profundiza en los castigos y la redención del personaje central mediante perturbadores elementos de horror visual. La apuesta narrativa altera por completo la forma en la que las audiencias perciben habitualmente el tradicional relato festivo. Los asistentes a la convención aplaudieron el nivel de detalle estético, el lúgubre vestuario y el pesado maquillaje mostrados durante la activación en California.

Elenco estelar y fecha de lanzamiento oficial

La casa productora reunió a un sólido ensamble actoral para cobijar el trabajo protagónico del veterano histrión en la pantalla grande. La actriz Andrea Riseborough asume el papel del Fantasma de las Navidades Pasadas, mientras el talento de Tramell Tillman encarna al Fantasma de las Navidades Presentes. El mítico actor británico Ian McKellen interpreta al fallecido socio Jacob Marley, pieza que desata la pesadilla del protagonista.

Johnny Depp en el panel de la Comic-Con 2026. Foto de X: @ebenezermovie

El reparto principal también integra a la estrella británica Rupert Grint, quien da vida al humilde y maltratado empleado Bob Cratchit. Esta combinación de figuras consagradas del cine y rostros reconocidos de la cultura pop eleva las expectativas financieras de la industria. Los foros especializados pronostican ingresos monumentales gracias al alto interés mediático que genera el controversial artista entre el público global.

Paramount aprovechó el revuelo de la activación callejera para ratificar el calendario oficial de distribución de la película en el mercado internacional. Ebenezer llegará a todas las salas de cine a nivel mundial el próximo 13 de noviembre de 2026, inaugurando los estrenos de la temporada navideña. Los espectadores y la prensa especializada aguardan el lanzamiento del primer avance en video durante las próximas semanas.