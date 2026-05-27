Off Campus: La serie que destronó a The Boys en Prime Video

La nueva serie original Off Campus destronó oficialmente a The Boys en el catálogo global de Prime Video. El exitoso drama romántico arrasó con los niveles de audiencia tras su estreno el pasado 13 de mayo de 2026. La plataforma de streaming registró cifras históricas de reproducción durante sus primeros días de exhibición. La producción cambió radicalmente la preferencia del público masivo hacia un tono juvenil mucho menos violento.

Los recientes reportes del portal especializado The Hollywood Reporter confirmaron que 36 millones de espectadores sintonizaron la primera temporada durante sus primeros 12 días de disponibilidad. Este gigantesco volumen de usuarios posicionó al programa como uno de los mayores estrenos en toda la historia del servicio. El título igualó las estadísticas iniciales de megaproducciones de fantasía como Los anillos de poder y Fallout. La audiencia global abandonó la sangrienta sátira de superhéroes para abrazar abiertamente esta nueva propuesta.

Escena de la serie Off Campus. Foto: Prime Video

La caída del liderazgo ocurrió justo una semana después de la emisión del episodio final de The Boys. La serie basada en los irreverentes cómics de Garth Ennis y Darick Robertson acaparó los primeros lugares por varias semanas. La última temporada generó una profunda división de opiniones entre los fanáticos acérrimos del género de acción. A pesar de sus excelentes números iniciales, el reinado del grupo de justicieros llegó a su fin rápidamente frente al romance.

El romance estudiantil que conquistó la pantalla

La adaptación televisiva toma como base la exitosa saga literaria de la escritora Elle Kennedy. La productora Louisa Levy desarrolló el proyecto para la pantalla chica con resultados extraordinarios a nivel técnico y narrativo. Los actores Ella Bright y Belmont Cameli protagonizan esta adictiva historia de amor universitario. La trama explora la innegable conexión física y emocional entre dos jóvenes provenientes de mundos completamente distintos.

Hannah Wells y Garrett Graham en Off Campus Foto: Prime Video

La historia presenta a Hannah Wells, una aplicada y mordaz estudiante de música con objetivos claros. Ella cruza su camino con Garrett Graham, el popular jugador estrella del equipo universitario de hockey sobre hielo. Ambos personajes establecen un peculiar acuerdo de beneficio mutuo para resolver sus problemas personales y sociales. El deportista accede a fingir un falso noviazgo para despertar los celos del verdadero interés amoroso de la joven.

La protagonista ofrece clases particulares a cambio de este particular favor romántico y mediático. El atleta necesita imperiosamente aprobar todas sus asignaturas escolares para mantener su preciado lugar en el equipo deportivo universitario. La relación escala rápidamente desde un simple trato académico hasta una conexión emocional genuina y profunda. Los estudiantes enfrentan las duras presiones de la amistad, la ambición profesional y los retos ineludibles de la vida adulta.

Amazon MGM Studios confirma la segunda temporada

Los directivos del servicio de transmisión celebraron abiertamente la respuesta masiva de todos sus suscriptores internacionales. Peter Friedlander, responsable global de televisión de Amazon MGM Studios, emitió un comunicado oficial sobre este fenómeno mediático. El ejecutivo destacó la enorme pasión de la comunidad de fanáticos alrededor de la anticipada adaptación. La empresa agradeció la lealtad del público tras cumplir cabalmente con todas las exigentes expectativas creativas.

La historia de Off Campus se basa en novelas. Foto: Prime Video

El equipo creativo liderado por la co-showrunner Gina Fattore recibió el respaldo total de la compañía productora. La ejecutiva materializó la visión original de los libros con una precisión que cautivó de inmediato a los lectores veteranos. El arrollador éxito comercial garantizó la expansión inmediata de este lucrativo universo narrativo en formato serial. Prime Video confirmó oficialmente la producción de una segunda temporada para continuar la exitosa saga.

Los estudios preparan los guiones de los próximos episodios para arrancar las grabaciones lo antes posible en los sets. Los fanáticos inundan las redes sociales diariamente con diversas teorías sobre el futuro de los carismáticos protagonistas. La fecha exacta del retorno permanece bajo absoluta confidencialidad por parte de los productores ejecutivos del show. El fenómeno juvenil promete mantener su dominio absoluto en los rankings de audiencia mundial durante varias semanas más.