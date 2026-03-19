¡'Off Campus' ya tiene fecha en Amazon! el romance universitario que apuesta por el hockey

La adaptación televisiva de Off Campus ya tiene fecha de estreno. Prime Video confirmó que la primera temporada de la serie estará disponible el 13 de mayo, junto con el lanzamiento de su primer avance oficial.

El proyecto, basado en la saga literaria de Ella Kennedy, marca la llegada de una nueva producción enfocada en el drama universitario, con el hockey sobre hielo como eje narrativo y un enfoque en relaciones personales.

Una historia entre romance, deporte y vida universitaria

La serie se centra en un equipo de hockey sobre hielo universitario de alto nivel y en las dinámicas que se generan dentro y fuera de la pista. De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama sigue a los jugadores y a las mujeres en sus vidas mientras enfrentan relaciones afectivas, rupturas y procesos de autodescubrimiento.

El relato aborda también la construcción de amistades y vínculos en una etapa marcada por la transición a la adultez, en un entorno competitivo y emocionalmente exigente.

En su primera temporada, la historia principal gira en torno a la relación entre Hannah, una compositora reservada, y Garrett, la figura del equipo de hockey de la Universidad Briar.

Los protagonistas de la historia

El romance central está interpretado por Ella Bright en el papel de Hannah y Belmont Camelli como Garrett.

A ellos se suma un elenco regular que incluye a Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Josh Heuston, Stephen Kalyn y Jalen Thomas Brooks.

Adaptación televisiva de Off Campus ya tiene fecha de estreno Liane Hentscher

Producción y desarrollo de la serie

La adaptación para televisión estuvo a cargo de Louisa Levy, quien además participa como showrunner y coproductora ejecutiva. En estas funciones también se encuentra Gina Fattore.

El equipo de producción incluye a Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman por parte de Temple Hill Entertainment.

También participan Leanna Billings, desde Billings Productions, y Neal Flaherty como productores ejecutivos.

Antes de su estreno, la serie ya cuenta con una renovación para una segunda temporada, confirmada en febrero.

Allie (Mika Abdalla) en OFF CAMPUS Liane Hentscher

El auge de las historias de hockey en televisión

El lanzamiento de Off Campus se suma a una tendencia reciente de series románticas ambientadas en el mundo del hockey. En los últimos meses, producciones con este enfoque han ganado presencia en plataformas de streaming.

Un ejemplo es Heated Rivalry, que se estrenó en noviembre de 2025 y logró posicionarse entre los contenidos más vistos en plataformas como Crave y HBO Max.

Esta serie sigue la relación secreta entre dos jugadores profesionales de hockey, lo que refuerza el interés del público por historias que combinan deporte y vínculos personales.

Estreno confirmado

Off Campus llegará con su primera temporada completa el 13 de mayo en Amazon Prime Video, en lo que representa una nueva apuesta de la plataforma dentro del género romántico juvenil ambientado en el deporte universitario.