‘Spider Noir’: ¿de qué trata la serie con Nicolas Cage y cuándo se estrena?

¡Prepárate para Spider Noir! Te contamos de qué trata la serie con Nicolas Cage y cuándo se estrena en Prime Video. Y, lo más importante, ¿está relacionada con el Spider Man de Tom Holland?

El universo de Spiderman ha explorado prácticamente todos los matices en el mundo del entretenimiento; sin embargo, hay una narrativa que sigue atrapando por su peculiaridad: una versión detectivesca y monocromática del arácnido.

Spider Noir marca el regreso de una de las figuras más icónicas, excéntricas y queridas de la industria cinematográfica mundial: Nicolas Cage. La combinación de una atmósfera inspirada en el cine negro clásico de los años treinta con la mitología de los cómics de superhéroes promete entregar una experiencia televisiva diferente a lo que el público masivo está acostumbrado.

¿De qué trata Spider Noir? Prime Video

¿De qué trata Spider Noir?

La serie de Spider Noir se desarrolla en una versión alternativa y estilizada de la ciudad de Nueva York durante la década de 1930, una época marcada por las secuelas de la Gran Depresión, la corrupción institucionalizada y la presencia del crimen organizado en cada esquina.

La historia sigue los pasos de un detective privado envejecido, cansado y golpeado por la vida llamado Ben Reilly. El protagonista lidia diariamente con sus propios demonios internos mientras intenta ganarse la vida resolviendo casos menores en los barrios más peligrosos de la metrópoli.

Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando se ve involucrado en una investigación aparentemente ordinaria que termina destapando una compleja red de conspiraciones criminales que amenazan el destino de la ciudad, obligándolo a confrontar su pasado y a asumir una responsabilidad que había intentado evadir.

¿De qué trata Spider Noir? Prime

¿Cuál es el elenco de Spider Noir?

El veterano de Hollywood Nicolas Cage asume la responsabilidad de dar vida en carne y hueso al atormentado detective Ben Reilly en Spider Noir, un personaje al que ya le había prestado su voz en la película animada Spider-Man: Un nuevo universo.

El actor promete entregar una versión del personaje que equilibre perfectamente la melancolía del detective de cine negro clásico con la intensidad emocional que requiere un justiciero enmascarado.

Al elenco también se suman otros rostros conocidos, como Lamorne Morris, quien interpreta a Robbie Robertson, un periodista sumamente dedicado y audaz que lucha por abrirse camino en un entorno mediático hostil y competitivo.

Brendan Gleeson asume el papel del antagonista Silvermane, un peligroso jefe mafioso que opera con una perspectiva fría y estratégica sobre el control de los barrios bajos de la ciudad.

Li Jun Li encarna a Cat Hardy, la estrella principal del club nocturno más importante de la ciudad; Karen Rodriguez da vida a Janet, la secretaria inteligente y leal de Reilly. Y Jack Huston, en una versión de época del conocido Flint Marko (Sandman).

El desarrollo del proyecto corre a cargo de Oren Uziel y Steve Lightfoot, este último ampliamente reconocido por su trabajo previo como realizador principal de la serie The Punisher.

Los dos primeros episodios de la temporada fueron encomendados al cineasta Harry Bradbeer, responsable de éxitos televisivos como Fleabag y Killing Eve. Asimismo, en el equipo de producción ejecutiva destacan nombres de la industria de la animación contemporánea como Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.

Estreno Spider Noir Prime Video

¿Cuántos episodios tiene Spider Noir?

La primera temporada de la serie consta de un total de 8 episodios que se estrenarán al mismo tiempo. Un punto clave de Spider Noir es que podrá disfrutarse en dos formatos: tanto en su versión original concebida en blanco y negro para maximizar la experiencia del cine policiaco clásico, como en una versión masterizada a todo color.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Spider Noir?

Spider Noir estará disponible en Prime Video a partir del miércoles 27 de mayo de 2026, a la 1 am (hora del centro de México).

¿Habrá segunda temporada?

Por el momento, no está confirmada una segunda temporada de Spider Noir, pero no está descartada de los planes de Prime.