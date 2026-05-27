El emotivo mensaje de Fátima Bosch a participantes de Miss Universe México 2026 en la coronación

La emoción está al máximo entre los seguidores de los certámenes de belleza, pues este 27 de mayo se celebra la esperada Gala de Coronación de Miss Universe México 2026 en el emblemático Polyforum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México.

El evento reúne a las 32 representantes estatales que buscan convertirse en la nueva soberana nacional y ganar el derecho de representar a México en la próxima edición internacional de Miss Universe.

Además de coronar a una nueva reina, esta edición representa un momento especialmente significativo, ya que marca el cierre del reinado de Fátima Bosch Fernández, quien pasará la estafeta tras un año histórico para el país en el certamen universal.

El emotivo mensaje de Fátima Bosch a las candidatas

Horas antes de la coronación, Fátima Bosch dedicó un mensaje lleno de inspiración a las participantes de Miss Universe México 2026, recordándoles que esta experiencia va mucho más allá de la competencia y que representa una oportunidad de crecimiento personal.

Hoy están viviendo una experiencia que las ayudará a crecer en todos los sentidos. Miss Universe México es una experiencia increíblemente transformadora. Quiero recordarles que es un honor representar a nuestro hermoso país, pero sobre todo no olviden por qué comenzaron, cuál es el propósito que las trajo hasta aquí y qué es eso que mueve su corazón.

No se trata solamente de un escenario o de una corona, sino del propósito con el que desean usar su voz y su vida. Piensen a quiénes quieren representar, a quiénes desean levantar con su triunfo y qué corazones buscan inspirar.

Habrá días difíciles en los que se mirarán al espejo y dudarán de todo, pero confíen en el camino que eligieron. Todo va a salir bien y ustedes van a estar bien.

Nunca permitan que nadie las haga sentir menos. Todo aquello que vale la pena requiere esfuerzo. Salgan a darlo todo, disfruten cada momento y conviértanse en la mujer que soñaron ser desde niñas. Nos vemos pronto y les deseo mucha suerte a todas.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre seguidores del certamen, quienes destacaron la sensibilidad y liderazgo que ha mostrado durante su reinado.

Las 32 candidatas que buscan la corona de Miss Universe México 2026

La competencia de este año reúne a representantes de todo el país, quienes llegan preparadas para buscar la corona nacional, en esta ocasión son:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval Baja California: Samantha Abastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Coahuila: Glenda Makhlouf

Colima: María Zepeda

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa Mojica

Hidalgo: Angélica Sarahí Arredondo Rodríguez

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Rios

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Alejandra Juarico Martínez

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela

San Luis Potosí: Ana Luisa Martínez Coronado

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

El legado que deja Fátima Bosch en Miss Universe

La nueva reina recibirá la corona directamente de Fátima Bosch Fernández, quien escribió su nombre en la historia al conquistar Miss Universe 2025 el 21 de noviembre en Bangkok.

Con ese triunfo, México alcanzó su cuarta corona universal, sumándose a las obtenidas previamente por Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Originaria de Teapa, Tabasco, Fátima Bosch logró posicionarse como una de las reinas mexicanas más influyentes gracias a su inteligencia, elegancia y compromiso social.

Durante su reinado impulsó iniciativas enfocadas en la preservación de técnicas artesanales mexicanas, promovió el uso responsable de textiles y alzó la voz contra el bullying y los estándares de belleza poco realistas.

Bosch IG

También participó activamente en proyectos de apoyo para niñas y jóvenes en situación vulnerable, consolidando un legado que trasciende las pasarelas.

México define su futuro rumbo al escenario internacional

La coronación de Miss Universe México 2026 no solo elegirá a una nueva representante nacional, también marcará el inicio de una nueva etapa para el país en el escenario internacional.

La ganadora tendrá una misión histórica: representar a México y defender la corona universal que actualmente permanece en manos mexicanas.

El escenario de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

Con una generación de candidatas sólidas, preparadas y comprometidas, la expectativa es enorme. Esta noche, una de ellas comenzará el camino que podría llevarla a escribir una nueva página dorada en la historia de Miss Universe.