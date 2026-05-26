¿Ocultó su ceguera? Anne Hathaway rompe el silencio sobre el problema que la dejó parcialmente ciega

Durante años, Anne Hathaway ha hablado públicamente sobre la presión mediática, la ansiedad y los desafíos emocionales que enfrentó dentro de Hollywood. Sin embargo, había un tema mucho más personal que mantuvo completamente en privado, un severo problema de visión que afectó gran parte de su vida adulta.

La actriz sorprendió recientemente al revelar que pasó cerca de una década lidiando con una afectación visual que incluso la dejó legalmente ciega de un ojo.

Anne Hathaway rompe el silencio sobre el problema que la dejó parcialmente ciega IG annehathaway

El problema de visión que Anne Hathaway mantuvo en silencio

La confesión ocurrió durante una conversación en el Popcast de The New York Times, donde habló abiertamente sobre cómo esa experiencia transformó su relación con la salud y con las cosas más simples de la vida cotidiana.

“Quizás esto sea demasiada información. Estuve medio ciega durante 10 años”, declaró la actriz.

Durante la entrevista, la ganadora del Oscar explicó que el problema ocurrió entre sus 30 y 40 años, una etapa en la que continuó trabajando constantemente en cine y apariciones públicas mientras enfrentaba dificultades visuales cada vez más complicadas.

Aunque Hathaway no reveló un diagnóstico médico específico, sí explicó que la situación llegó a afectar seriamente uno de sus ojos.

“Me afectó tanto a la vista que legalmente me quedé ciega en el ojo izquierdo”, comentó.

La actriz también recordó que no fue consciente de la magnitud del problema hasta después de someterse a una operación que cambió completamente su percepción visual.

Según relató, tras la cirugía volvió a experimentar algo tan cotidiano como distinguir correctamente los colores.

“No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que por fin pude ver todo el espectro de colores de nuevo”, explicó.

Anne Hathaway aseguró que actualmente aprecia la capacidad de ver como “un milagro”, una frase que dejó claro el impacto psicológico que tuvo atravesar esa etapa.

Anne Hathaway rompe el silencio sobre el problema que la dejó parcialmente ciega IG annehathaway

Anne Hathaway habló del impacto emocional de la enfermedad

Más allá de la afectación física, la actriz también explicó que vivir durante años con ese problema cambió la manera en la que entendía su cuerpo y su bienestar emocional.

Según contó, realizar actividades normales se volvió agotador en distintos momentos de su vida, algo que inevitablemente terminó afectando su estabilidad mental.

Aunque Hathaway no profundizó en detalles específicos sobre el tratamiento o el proceso médico, sí dejó entrever que atravesó años difíciles antes de encontrar una solución.

Lo que más sorprendió a muchos fans fue descubrir que la actriz atravesó esta situación mientras continuaba desarrollando algunos de los proyectos más importantes de su carrera.

Anne Hathaway rompe el silencio sobre el problema que la dejó parcialmente ciega IG annehathaway

Una carrera que siguió creciendo mientras enfrentaba problemas de salud

Durante su lucha contra la visión, Hathaway participó en películas como Les Misérables, producción por la que ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto, además de otros títulos exitosos como Interstellar, Ocean’s 8 y The Devil Wears Prada, cinta que sigue siendo una de las más populares de su filmografía.

A lo largo de más de dos décadas dentro de la industria, Anne Hathaway se consolidó como una de las actrices más versátiles de Hollywood gracias a su capacidad para moverse entre drama, comedia, musicales y cine comercial.

Sin embargo, detrás de esa carrera estable y llena de éxitos, la actriz también enfrentaba una situación de salud que el público desconocía completamente.

Las recientes declaraciones de Hathaway también llegan en un momento en el que varias figuras de Hollywood comenzaron a hablar con más libertad sobre problemas físicos, salud mental y las dificultades de sostener una imagen pública constante.