TWICE triunfa en los AMAs 2026 y pone en alto el K-pop junto con BTS

TWICE volvió a demostrar por qué es uno de los grupos femeninos más importantes del K-pop en la actualidad. La agrupación surcoreana se llevó el premio a Mejor Artista Femenina de K-pop en la edición 52 de los American Music Awards (AMAs), un reconocimiento que no solo marca un momento importante para su carrera, sino que también confirma el impacto que el género sigue teniendo a nivel mundial.

El triunfo del grupo en una premiación tan importante en Estados Unidos refleja el crecimiento internacional del K-pop y el enorme apoyo que TWICE mantiene entre sus seguidores.

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La agrupación superó en la categoría a artistas como aespa, BLACKPINK, Illit y Le Sserafim, consolidándose como una de las favoritas del público internacional.

TWICE consigue su primer triunfo en los AMAs

Aunque el grupo ya había sido nominado anteriormente en los American Music Awards en 2022, esta fue la primera vez que logró quedarse con el galardón. La categoría fue una de las más comentadas de la ceremonia debido a la relevancia de las artistas nominadas y a la expectativa que existía entre los fans del K-pop.

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Uno de los aspectos más importantes de este premio es que los ganadores son elegidos únicamente mediante votaciones de los seguidores, algo que convierte la victoria de TWICE en una muestra clara de la fuerza que tiene su fandom alrededor del mundo.

Después de recibir el reconocimiento, las integrantes compartieron un mensaje en su cuenta oficial de X para agradecer a ONCE, nombre con el que se conoce a sus fans.

“Muchísimas gracias a todos los Onces que votaron por nosotros e hicieron esto posible”, escribió el grupo. “¡De verdad que no lo habríamos logrado sin ustedes! Un millón de gracias y todo nuestro cariño”.

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El K-pop sigue creciendo fuera de Corea del Sur

La victoria de TWICE también representa otro paso importante para el K-pop en la industria musical internacional. En los últimos años, varios artistas coreanos han logrado abrirse camino en mercados como Estados Unidos y Europa, pero el grupo femenino ha conseguido mantener una presencia constante y una conexión sólida con el público.

Otra muestra del impacto del K-pop son los premios que se llevó BTS, grupo que también se presentó en los AMAs 2026 y que recibió uno de los galardones más importantes de la noche: Artista del año.

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Los American Music Awards son considerados una de las premiaciones más importantes de la música en Estados Unidos, por lo que obtener un reconocimiento en este escenario ayuda a reforzar la presencia del K-pop dentro de la industria global.

La gira mundial de TWICE rompe récords

El grupo actualmente se encuentra realizando su gira mundial “This Is For”, la más grande de toda su trayectoria. El tour comenzó en Incheon y contempla un total de 78 conciertos en 43 ciudades alrededor del mundo.

Hace unas semanas, TWICE terminó la etapa norteamericana de la gira tras presentarse en 20 ciudades con 35 conciertos que reunieron a cerca de 550 mil personas. De acuerdo con JYP Entertainment, esta cifra representa la asistencia más alta registrada para una gira de un grupo femenino de K-pop en Norteamérica.

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Otro de los momentos destacados de esta etapa fue su presentación en Japón, donde hicieron historia al convertirse en el primer artista extranjero en encabezar conciertos en el Estadio Nacional de Tokio. Durante tres días, lograron reunir a unas 240 mil personas.

Actualmente, el grupo continúa con la parte europea de la gira. Después de visitar ciudades como Lisboa, Barcelona, París, Turín y Berlín, las integrantes tienen programado un concierto en Colonia, Alemania.