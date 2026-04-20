Anne Hathaway es elegida como la más bella del mundo según People en 2026

A sus 43 años, Anne Hathaway atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y profesional. Así lo confirma su reciente nombramiento como la mujer más bella del mundo en 2026 por la revista People, un reconocimiento que no solo celebra su apariencia, sino también su evolución personal, su talento y su autenticidad.

Anne Hathaway es la portada de la revista People

Durante la sesión de fotos para la portada, Hathaway se mostró relajada y divertida, muy lejos de la autoexigencia que marcó sus primeros años en la industria. Con una playlist personal que incluye a Bad Bunny, Billie Eilish y Madonna, y luciendo un espectacular diseño de Tamara Ralph, la estrella dejó ver una faceta mucho más libre y segura.

Durante mucho tiempo creí que debía ser dura conmigo para ser mejor”, ha confesado.

La actriz de 43 años posó para la revista en una sesión llena de energía, música y elegancia. IG people

Pero al llegar a los 40, algo cambió. Decidió dejar atrás la autoexigencia extrema y enfocarse en disfrutar.

Ya no quiero vivir incómoda, quiero divertirme”, aseguró.

Hathaway aseguró que, al llegar a los 40, dejó atrás la autoexigencia y empezó a disfrutar más la vida. IG people

Y ese cambio de mentalidad es prueba de esa transformación constante. Desde su debut en The Princess Diaries, dirigida por Garry Marshall, hasta su consagración con el Oscar por Les Misérables, Hathaway ha construido una trayectoria versátil que combina cine independiente y grandes producciones. También ha participado en títulos icónicos como Brokeback Mountain, Becoming Jane y Alice in Wonderland.

Este 2026 promete ser especialmente intenso para la actriz, con varios estrenos en puerta, incluyendo la esperada secuela The Devil Wears Prada 2. Volver a interpretar a Andy Sachs junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci ha sido, según sus propias palabras, “una experiencia maravillosa”. Para Hathaway, este regreso no solo es nostálgico, sino también una oportunidad para revisitar su personaje con una nueva perspectiva.

La estrella recordó su camino desde El diario de la princesa hasta ganar un Óscar por Los Miserables. IG people

Anne Hathaway habla sobre su relación con Adam Shulman

Más allá de los reflectores, Hathaway encuentra equilibrio en su vida familiar. Está casada desde hace más de una década con Adam Shulman, a quien define como su compañero ideal. Juntos tienen dos hijos, Jonathan y Jack, quienes —según ella— son su ancla y su mayor fuente de felicidad.

En cuanto a su rutina, la actriz apuesta por el equilibrio. Disfruta de momentos simples como leer el periódico, pasear o pasar tiempo con su familia. También mantiene una disciplina física con entrenamientos que combinan distintas técnicas, lo que le permite mantenerse fuerte y activa.

La intérprete destacó el apoyo incondicional de su esposo, Adam Shulman, y de sus hijos. IG people

Anne Hathaway revela cómo es su rutina de belleza

Su definición de belleza también ha evolucionado con los años. Su rutina de bienestar incluye desde entrenamientos que combinan ballet, pilates y yoga, hasta tratamientos faciales y el cuidado de la piel, Hathaway prioriza sentirse bien antes que cumplir estándares externos. Eso sí, tiene un consejo clave: la iluminación lo es todo. Para ella, lo bello no es sinónimo de perfección, sino de verdad.

La belleza puede contener imperfecciones siempre que sea auténtica”, explicó.

La actriz también compartió sus secretos de bienestar, estilo y cuidado personal. IG people

Esta visión se refleja en su forma de relacionarse con otras mujeres, donde valora el humor, la complicidad y la discreción. Aunque hoy proyecta seguridad, Hathaway reconoce que durante décadas vivió una etapa de incomodidad personal.

No me sentía en mi lugar”, recuerda.

Sin embargo, esa experiencia la ayudó a construir la mujer que es hoy: más consciente, más tranquila y menos influenciada por la opinión externa. Sobre el paso del tiempo, Hathaway es clara: no le teme al envejecimiento, sino a perder la calma que tanto le costó conseguir.

A los 40 aprendes a valorar la tranquilidad”, afirma.

Hathaway habló de su visión de la belleza como una combinación de verdad, humor y autenticidad. IG people

Para ella, la verdadera belleza está en aceptar cada etapa de la vida con honestidad. El reconocimiento de People llega en un momento en el que la industria redefine sus estándares. La elección de Hathaway no solo destaca su imagen, sino también su historia, su resiliencia y su capacidad de reinventarse. Más que un título, es un reflejo de la belleza como sinónimo de autenticidad, madurez y libertad.