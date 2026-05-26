¡Sin tapujos! Sofía Castro aclara la verdad sobre su matrimonio con Pablo Bernot

La vida sentimental de Sofía Castro está envuelta en una polémica luego de que surgieran rumores sobre una supuesta crisis matrimonial con su esposo, Pablo Bernot. Sin embargo, lejos de guardar silencio, la actriz decidió enfrentar las especulaciones y hablar abiertamente sobre el verdadero momento que vive junto al empresario morelense.

¿Qué dijo Sofía Castro sobre Pablo Bernot?

En medio de la promoción de su próximo proyecto televisivo, donde debutará como protagonista de telenovelas, Sofía aseguró que su matrimonio atraviesa una etapa estable y feliz.

Durante un encuentro con la prensa, la hija de Angélica Rivera confesó que, aunque su relación no es completamente tradicional debido a la distancia y los compromisos laborales de ambos, el amor y la comunicación siguen siendo la base de su unión.

La actriz aseguró que sigue feliz junto a Pablo Bernot. IG sofia_96castro

Estamos muy contentos, muy felices y enamorados”, expresó la actriz, dejando claro que los rumores sobre un posible divorcio no tienen fundamento.

Sofía explicó que tanto ella como Pablo han aprendido a construir una relación sólida pese a que muchas veces deben pasar tiempo separados por trabajo.

¿Sofía Castro tiene un matrimonio lavanda con Pablo Bernot?

La polémica comenzó luego de que en redes sociales circularan versiones que aseguraban que la pareja mantenía un supuesto “matrimonio lavanda”, término que históricamente se utiliza para describir una unión creada con el objetivo de ocultar la orientación sexual de una o ambas personas.

Explicó que su matrimonio funciona a distancia por trabajo. IG sofia_96castro

Las especulaciones crecieron después de que algunas cuentas en X afirmaran que Sofía y Pablo prácticamente ya no compartían vida marital debido a sus trabajos.

Mientras la actriz permanece gran parte del tiempo en la Ciudad de México grabando nuevos proyectos, Pablo Bernot continúa atendiendo los negocios familiares en Cuernavaca, especialmente las actividades relacionadas con el reconocido hotel y spa Las Mañanitas, propiedad de su familia.

Sofía Castro habla sobre los rumores de su matrimonio

Aunque las versiones rápidamente se viralizaron, Sofía Castro decidió poner fin a los rumores y lamentó que constantemente se busque encontrar problemas en relaciones que aparentemente atraviesan momentos positivos.

Cuando ven a alguien feliz o estable, siempre quieren encontrar algo malo”, comentó la actriz.

La actriz señaló que la comunicación y el amor son la base de su relación. IG sofia_96castro

Quien aseguró que prefiere mantener ciertos aspectos de su matrimonio lejos del foco mediático por respeto tanto a su esposo como a la relación que han construido.

La actriz también destacó que Pablo Bernot se mantiene completamente alejado del mundo del espectáculo y que, precisamente por eso, no suele involucrarse en polémicas ni prestar atención a los comentarios que aparecen en redes sociales o medios de entretenimiento.

Él no se dedica a esto y no hace caso a los chismes”, señaló Sofía, quien agregó que ambos han encontrado la manera de mantener su relación sana pese a las exigencias de sus respectivas carreras.

Aclaró que su esposo evita el mundo de la farándula. IG sofia_96castro

¿Cuál es la historia de Sofía Castro y Pablo Bernot?

La historia de amor entre Sofía Castro y Pablo Bernot comenzó hace varios años. Aunque se conocieron desde 2012, fue hasta 2019 cuando hicieron oficial su relación tras coincidir durante el Fashion Week de Nueva York. Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más seguidas dentro de la vida social mexicana.

Su compromiso llegó en 2023 y meses después celebraron una espectacular boda civil en la Ciudad de México, seguida de una ceremonia religiosa en San Miguel de Allende que reunió a importantes figuras del espectáculo y la política.

Sofía Castro pidió respeto ante especulaciones sobre su vida privada. IG sofia_96castro

Ahora, a casi dos años de matrimonio, Sofía asegura que atraviesa uno de los mejores momentos tanto personales como profesionales. Además, aunque confesó que sí sueña con convertirse en madre algún día, aclaró que por ahora no está entre sus planes inmediatos.

Mientras las redes sociales continúan alimentando rumores sobre su relación, la actriz dejó claro que su prioridad sigue siendo disfrutar su matrimonio lejos de las especulaciones y concentrarse en esta nueva etapa de su carrera artística.