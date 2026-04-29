¡Maratón de Anne Hathaway! Plataformas de streaming para ver todas sus películas

¿Sabes dónde ver películas de Anne Hathaway? La actriz de 43 años es un ícono generacional que ha sabido transitar desde los cuentos de hadas modernos de Disney hasta los dramas espaciales más complejos de la ciencia ficción contemporánea.

Su carrera, que despegó con una corona y un cambio de look radical en San Francisco, ha evolucionado de manera asombrosa, otorgándole el respeto de la crítica y el amor incondicional de una audiencia que ha crecido junto a ella.

Hathaway es de las actrices más populares en México, convirtiéndose en un nombre que garantiza vistas no solo en el cine, sino también en plataformas de streaming. Si quieres encontrar todas sus películas, te contamos cuáles son las aplicaciones que necesitas.

Anne Hathay en De amor y otras adicciones Disney Plus

¿En qué plataformas de streaming están las películas de Anne Hathaway?

Disney Plus

El Diario de la Princesa: si lo que buscas es revivir la transformación de una adolescente común en la heredera de Genovia, Disney+ es tu plataforma de referencia.

si lo que buscas es revivir la transformación de una adolescente común en la heredera de Genovia, es tu plataforma de referencia. Ella está encantada: una pieza clave para entender la etapa inicial de Anne, donde el canto y la comedia física eran sus herramientas principales.

El diablo viste a la moda: antes de que veas la secuela, en esta plataforma encuentras la parte 1 ¡Ya es una cinta básica de la cultura pop!

Alicia en el país de las maravillas: este clásico infantil también está en Disney Plus, donde Anne interpreta a la Reina Blanca.

De amor y otras adicciones: junto a Jake Gyllenhaal, esta película mezcla la comedia romántica con un drama médico serio sobre el Parkinson.

Guerra de novias: una chick-flick en donde comparte créditos con Kate Hudson, en una amistad que se transforma en rivalidad conforme se acercan las bodas de dos mejores amigas.

Anne Hathaway en Batman Warner Bros

HBO Max

Batman, el caballero de la noche asciende: Anne asumió el reto de interpretar a Selina Kyle (Gatúbela), aportando una mezcla de cinismo y agilidad que convenció incluso a los fans más escépticos de los cómics.

Anne asumió el reto de interpretar a Selina Kyle (Gatúbela), aportando una mezcla de cinismo y agilidad que convenció incluso a los fans más escépticos de los cómics. Interestelar: en este drama de ciencia ficción, Anne interpreta a la Dra. Amelia Brand. Es una de las películas favoritas del público por su carga emocional y sus efectos visuales impresionantes.

Pasante de moda: comparte pantalla con Robert De Niro, es la película perfecta para un domingo por la tarde; una historia reconfortante sobre la amistad intergeneracional y el emprendimiento femenino que resuena mucho en el mercado mexicano.

Prime Video

La idea de ti: Anne interpreta a una madre de 40 años que inicia un romance con el cantante de la boy band más famosa del mundo. Esta película es exclusiva de Prime Video y se ha convertido en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

Anne interpreta a una madre de 40 años que inicia un romance con el cantante de la boy band más famosa del mundo. Esta película es exclusiva de y se ha convertido en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Maestras del engaño: si buscas algo mucho más cómico y relajado, esta película donde interpreta a una estafadora de guante blanco junto a Rebel Wilson suele estar disponible en Prime Video aunque bajo una compra a través de MGM+ .

. Instintos asesinos: puedes obtenerla aquí, pero por medio de una compra. Es un thriller psicológico protagonizado junto a Jessica Chastain.

Anne Hathaway en Los Miserables Universal Pictures

Netflix

Mi nombre era Eileen: una empleada solitaria se siente atraída por la flamorosa psicóloga nueva.

una empleada solitaria se siente atraída por la flamorosa psicóloga nueva. Su último deseo: acompañada de Ben Affleck, Hathaway interpreta a una periodista atrapada en la historia que está investigando.

Llegó a mí: en esta película, comparte créditos con Marisa Tomei y Peter Dinklage; se trata de una tragicomedia.

Apple TV

Los Miserables: su interpretación de Fantine le valió el Oscar; revívelo a través de compra o renta en Apple TV.

su interpretación de Fantine le valió el Oscar; revívelo a través de compra o renta en Apple TV. Secreto en la montaña: aunque su papel es secundario, es vital en la narrativa de esta obra maestra de Ang Lee. Es el filme que demostró que Anne estaba lista para roles adultos y complejos, alejándose definitivamente de la imagen de princesa.

Siempre el mismo día: esta historia de amor que transcurre a lo largo de veinte años es un clásico para llorar; disponible para compra o renta.

Encuentra todas las películas de Anne Hathaway en diversas plataformas de streaming, su presencia en nuestras pantallas, ya sea de cine o de televisión, sigue siendo un evento que no nos queremos perder.