Celebra el Día de Drácula con estas películas de vampiros imperdibles

El universo de los vampiros sigue conquistando a millones de personas gracias a sus historias llenas de misterio, romance, acción y terror. A lo largo de los años han surgido distintas películas que van desde clásicos inolvidables hasta producciones modernas y animadas para toda la familia.

Si eres fan de estas criaturas de la noche o simplemente buscas una maratón diferente, aquí te contamos cuáles son algunas de las películas de vampiros y en qué plataforma puedes verlas.

¿Cuándo es el día de Drácula?

Y es que este día es especial para los interesados de este mundo, ya que el 26 de mayo se celebra el Día Mundial de Drácula.

Una fecha que conmemora el aniversario de la novela de Bram Stoker, que llegó al público en 1897 y que fue bien recibida por el público.

Películas de vampiros y dónde ver

Drácula de Bram Stoker

La película de 1992 dirigida por Francis Ford Coppola se convirtió en una de las producciones más importantes del género. Basada en la famosa novela Drácula de Bram Stoker, esta adaptación destacó por su estética oscura, actuaciones y narrativa.

La historia sigue al Conde Drácula, un vampiro de Transilvania que busca expandir su poder mientras queda obsesionado con Mina, personaje interpretado por Winona Ryder. El filme es protagonizado por Gary Oldman y es considerado un clásico del cine de terror.

La puedes ver en Netflix.

Día de Drácula: películas de vampiros que debes ver y dónde encontrarlas Foto: IMDb

Inframundo

Estrenada en 2003 y dirigida por Len Wiseman, esta película mezcla acción, fantasía y terror en medio de una intensa guerra entre vampiros y licántropos.

La historia es protagonizada por Kate Beckinsale, quien interpreta a Selene, una vampira que descubre una conspiración secreta que podría cambiar el destino de ambas especies. Con el paso de los años, Inframundo se convirtió en una de las sagas favoritas del género.

La puedes ver en Prime Video.

Día de Drácula: películas de vampiros que debes ver y dónde encontrarlas Foto: Prime Video

Solo los amantes sobreviven

Dirigida por Jim Jarmusch, esta película de 2013 presenta una versión más melancólica y artística sobre los vampiros. La trama sigue a Adam y Eve, dos amantes que han permanecido juntos durante siglos.

Sin embargo, la llegada de la impulsiva hermana menor de Eve cambia por completo la tranquilidad de su relación y desata distintos conflictos. El filme cuenta con las actuaciones de Tom Hiddleston y Tilda Swinton.

La puedes ver en Prime Video.

Día de Drácula: películas de vampiros que debes ver y dónde encontrarlas Foto: Prime Video

Nosferatu (2024)

La nueva adaptación dirigida por Robert Eggers retoma una de las historias más emblemáticas del cine de terror. Inspirada en la película original de 1922, esta versión destaca por su atmósfera inquietante y estética sombría.

La trama sigue a Thomas, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para cerrar un negocio con el misterioso Conde Orlok, sin imaginar el terror que le espera. El elenco está conformado por Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp y Nicholas Hoult.

La puedes ver en HBO Max.

Hotel Transylvania

Si buscas una película de vampiros para niños, Hotel Transylvania es una gran opción para disfrutar en familia. La historia sigue al Conde Drácula, quien administra un hotel oculto para monstruos y es extremadamente protector con su hija Mavis.

Todo cambia cuando un humano llega accidentalmente al hotel y comienza a acercarse a ella, provocando situaciones divertidas y caóticas.

La puedes ver en Prime Video.

Día de Drácula: películas de vampiros que debes ver y dónde encontrarlas Foto: Prime Video

Desde clásicos del terror hasta historias románticas, de acción o familiares, las películas de vampiros siguen siendo de las favoritas del público. Ahora que ya sabes dónde verlas, puedes preparar una maratón y adentrarte en estas historias llenas de misterio y criaturas de la noche.