De Now United al Techno: La sanación creativa de la coreana Heyoon Jeong en su nueva era

Ser una artista en el mundo y la realidad de las redes sociales puede no ser sencillo; los comentarios y opiniones llevan a un cuestionamiento constante a quien los recibe. La cantante sudcoreana Heyoon Jeong lo vivió de cerca, su base de fans esperaba algo específico de ella, una energía en particular que, sintió, obedecía a algo que ella ya no era, con lo que ya no se identificaba. Ahí comenzó la búsqueda: ¿Quién soy realmente? ¿Quién quiero ser? y descubrió que la respuesta era Seriously Unserious (Seriamente poco serio), y dejar de pensar y cuestionarse tanto por un momento.

“Soy alguien que sobrepiensa mucho, normalmente, ha sido muy difícil para mí en mi vida en general, dejar de hacerlo, creo que por eso necesitaba un proyecto como éste, necesitaba sacar música para mí también y descubrí que mis fans necesitaban lo mismo. Como que yo lo necesitaba más que nadie. Y sabes, creo que te sana, el proceso creativo realmente hizo mucho por mí como ser humano”, confiesa Heyoon a Excélsior.

Entonces dejó de pensar, dejó de preguntarse “que pasaría si” y encontró la respuesta que tanto buscaba: dejar que las cosas sucedan y es que a sus 29 años las decisiones más difíciles ya las había tomado, como cuando dejó Now United en 2023, el grupo global pop del que formo parte desde 2017; luego, su debut como solista en 2024, todo para encontrar su propio rumbo y firmar con Universal Music Corea, y encontrar su propia voz entre R&B y ahora techno. Solo hacía falta un último empujón para sentirse plena, reconoce, dejar de prestar tanta atención a lo que se decía sobre ella y, espera, sus fans, puedan sentirse igual.

Quisiera que este EP se sintiera como nada de sobrepensar. Siento que la sociedad y las redes sociales, todos están realmente abrumados estos días con tanta información. Yo personalmente me sentía así. Así que sentí que este es el momento correcto para un álbum así, donde la gente puede salir un poco de su cabeza y realmente sólo disfrutar, divertirse con él. Especialmente la música techno es increíble en ese sentido. Es muy intuitiva y muy directa. Así que sí, simplemente sentí que era el momento correcto”, detalla.

El disco está afuera desde el 14 de abril, puede escucharse en plataformas y ha tomado su propio camino y ahí, cuando la música ya no estaba en el control de Heyoon, cuando no podía cambiar ni una nota, ni una frase, ni un ritmo, fue cuando descubrió, que es una nueva artista, una que confía en ella misma.

Heyoon Cortesía Universal Music Corea

“100%. Me siento muy libre. Creo que realmente necesitaba esto. El año pasado pude lanzar algunos sencillos que amo, obviamente, pero recuerdo que en esos días, después de lanzar algo, a veces sobrepensaba y decía: ¿éste es el sonido correcto? ¿Esto es lo que los fans querían? Y realmente me importaba demasiado quizá la opinión externa. Y este EP fue completamente para que yo lo disfrutara, por encima de todo. Y creo que la gente puede sentir eso, ¿sabes? La gente puede sentir la energía cuando realmente me estoy divirtiendo con algo y hasta siento que se recibe mejor. Creo que por eso fue muy sanador para mí”.

Pero, reconoce, hubo un punto en el que dudó, de si lanzar el disco o no, y lo único que hizo fue respetar la filosofía que encaminó todo el proyecto, la diversión, el esparcimiento por encima de racionalizar.

“Esto es interesante porque todo fue como un flujo. Realmente no sobrepensé nada, veía las canciones y sentí como ‘ésta es una gran canción’, y decidían lanzarla, sólo pensaba ‘esto definitivamente me lleva más a mover mi cuerpo en lugar de pensar tanto en mi cabeza’ y naturalmente todo simplemente se fue uniendo. De hecho, construí todo el EP alrededor de una canción que aún no ha salido, estoy emocionada de que eso salga, de que vea la luz, ahora disfruto lanzar, ya no me cuestiono tanto, en general, todo fue una experiencia como de liberación, de alivio para mí”, reitera la sudcoreana.

Al mismo tiempo, todo ese proceso, la llevó también a mejorar su música, a decidir mejor cuál era el mejor ritmo, y ver su propia voz de otra forma en las canciones.

Éste disco es muy techno, muy directo y muy intuitivo. Lo que fue tan divertido de escribir y trabajar en este EP fue que usé mi voz más como un instrumento en lugar de un enfoque diferente a como solía escribir otras canciones o trabajar en otras canciones. Así que sí, esa fue la parte divertida, realmente me enfoqué en la textura y en asegurarme de que se sintiera bien”.

Heyoon Cortesía Universal Music Corea

Ahora, el siguiente paso es defender esta esencia en el escenario, y aunque no tiene definida una gira ni ciudades por visitar, tiene claro donde se siente completamente Seriously Unserious.

“Latinoamérica y México han sido un lugar donde amo estar, la experiencia de las presentaciones, porque la energía, como que todos, desde los niños pequeños hasta los más grandes es brutal, sentí como: ok, esta es mi gente”.