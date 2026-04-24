Protagonista de "Ghosts" hablaría con Jesús o Gandhi si tuviera el don de hacerlo

La comedia de Ghosts, cuya cuarta temporada llega hoy a Universal+, se ha convertido en un bien necesario desde que el show estrenó en 2021, porque todas las situaciones hilarantes transcurren por medio de su pareja protagonista Sam (Rose McGyver) y Jay (Utkarsh Ambudkar).

El plot de la serie, por si no la han visto, es bastante cool, porque la pareja se muda a una casa que heredaron, en el campo, sólo que su interior ya está habitado por las almas de familiares y antiguos residentes. La primera en descubrir que puede escucharlos es Sam... hasta esta cuarta parte, en la que Jay tiene el don de verlos.

Sam y Jay. Cortesía Universal+

Y como Jay ahora tiene que desarrollar y usar sabiamente sus nuevas habilidades sobrenaturales, Excélsior platicó con él para saber más detalles de los nuevos episodios, ya disponibles en Universal+.

En esta temporada, Jay finalmente puede comunicarse con los espíritus. ¿Cómo cambia esto la forma en que te aproximas al personaje en comparación con los años anteriores?

“Buena pregunta. Estaba muy emocionado de poder finalmente hablar con mis compañeros de trabajo. Eso fue bueno; puedo hacer contacto con la gente. Ése es el mayor cambio y también el más desafiante, porque olvidé que no podía tocarlos ni hablar con ellos”, expresó el actor entre risas. “Rebecca (Wisocky), quien interpreta a Hetty, tocó mi brazo en una escena y yo me quité y le dije: ‘No puedes tocarme, ¿qué estás haciendo?’. Arruiné la toma. Así que me estoy acostumbrando a mi nueva libertad; fue muy divertido y pasamos un buen momento juntos”.

¿Qué tan difícil es actuar con los fantasmas cuando realmente sólo estás viendo una pantalla verde o un espacio vacío?

“Ellos están en la habitación y tengo que pretender que no están ahí. Luego grabamos otra vez la misma escena; todos los fantasmas se quedan y yo estoy bien porque no puedo ver nada. El problema es para Rose (Sam), que tiene que recordar dónde estaba todo el mundo y repetir la escena en un espacio vacío como si todos estuvieran ahí. Así que, mientras yo hago un trabajo duro, ella hace uno todavía más pesado. Ahí es donde nos complementamos”.

Jay, Sam y los fantasmas en Ghosts. Cortesía Universal+

La serie presenta una especie de alianza sobrenatural entre tú y Sam. ¿Cómo describirías el equilibrio entre la comedia y la emoción en esta nueva fase?

“Creo que con cada temporada que pasa, el matrimonio de Sam y Jay se intensifica. Pero, como sabemos las personas que nos hemos casado o hemos estado en relaciones por un tiempo, hay que crecer juntos. Ese crecimiento puede ser doloroso, así que tienen que pasar por muchas cosas. Lo genial de ellos es que se aman incondicionalmente e incluso cuando pelean, generalmente encuentran una solución. Saben que son mejores amigos”.

En esta temporada vemos a los padres de Sam y a los tuyos en un par de episodios. ¿Qué nos puedes decir de esa dinámica familiar?

“Es muy divertido. Tenemos grandes actores: Dean (Norris), Sakina (Jaffrey) y Bernard White vinieron a interpretar a nuestros padres. Todos son profesionales, muy divertidos y grandes actores; trajeron su propia magia a los roles. Estoy muy feliz de que podamos ver más de la familia de Sam y Jay y conocer a más gente”.

¿Cómo manejan las teorías de los fans —o las propias— antes de empezar cada temporada?

“Creo que sólo nos presentamos a trabajar y a divertirnos. No pensamos en el panorama general; gracias a Dios tenemos showrunners que lo hacen. Ellos y los escritores planean la temporada para nosotros. Yo sólo intento divertirme cada día. Algunos de los otros actores quizá quieran saber todo lo que está pasando, pero a mí no me importa mucho. Jay, de todos modos, no tiene ni idea de lo que sucede, así que no importa”.

Ghosts Cortesía Universal+

Si tuvieras la habilidad de hablar con espíritus en la vida real, ¿con quién te gustaría charlar?

“¡Con muchas personas! Hablaría con Jesús, eso sería genial. Me gustaría hablar con el espíritu de un dinosaurio, sería divertido. También con los antiguos egipcios para ver cómo eran. Tal vez con Gandhi, Michael Jackson o incluso con Babe Ruth”.

¿Cómo definirías esta cuarta temporada para el público mexicano?

“La describiría como más divertida, con más acción y muchas más risas. Tenemos muchos desafíos y nuevos personajes que realmente mantienen a los espíritus y a los humanos alerta. Es muy emocionante.”

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