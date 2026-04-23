¿Qué pasó con el vestuario de Michael Jackson? El misterio revelado

El reciente estreno de la biopic Michael ha reavivado la fascinación global por el legado del Rey del Pop, Michael Jackson. La película, dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, se centra en los años que marcaron su transformación artística, desde sus inicios con los Jackson 5 hasta la creación de álbumes icónicos como Thriller, Bad y Off the Wall.

Sin embargo, más allá de su música, hay un elemento que sigue generando curiosidad: ¿qué pasó con su legendario vestuario?

¿Quién se quedó con el vestuario de Michael Jackson?

La respuesta no es sencilla. A diferencia de otros artistas cuyo archivo se conserva en un solo lugar, las prendas de Michael Jackson están repartidas entre coleccionistas, instituciones, su familia y el patrimonio oficial que gestiona su legado. Cada pieza cuenta una historia y, en muchos casos, ha alcanzado un valor casi mítico.

Sus prendas icónicas están repartidas entre coleccionistas y su familia. juliensauctions

El patrimonio oficial del artista, conocido como el Estate de Michael Jackson, administra una parte importante del vestuario. Este organismo se encarga de proteger, catalogar y, en algunos casos, exhibir prendas en exposiciones y proyectos relacionados con su figura. A esto se suma la familia Jackson, cuyos hijos y hermanos conservan objetos personales con un valor más íntimo.

El patrimonio oficial gestiona gran parte del archivo. juliensauctions

¿Es Lady Gaga dueña del vestuario de Michael Jackson?

Una de las figuras más sorprendentes en esta historia es Lady Gaga, quien se ha consolidado como una de las mayores coleccionistas privadas del vestuario del artista. En 2012, la intérprete adquirió decenas de piezas en una subasta organizada por Julien's Auctions, incluyendo chaquetas de giras, guantes y prendas emblemáticas.

Lady Gaga posee una de las colecciones privadas más grandes. juliensauctions

En total, se estima que posee más de 400 artículos relacionados con Jackson. La propia Gaga aseguró que su intención es preservar estas piezas como archivo histórico, cuidándolas en honor al legado del cantante. Incluso se dice que prestó algunas piezas para la película.

¿Quién compró la chaqueta de Michael Jackson?

Otro nombre clave es Milton Verret, un empresario texano que en 2011 compró la icónica chaqueta roja del videoclip de Thriller por casi dos millones de dólares. Lejos de guardarla en privado, Verret decidió exhibirla en distintas partes del mundo con fines benéficos, logrando recaudar millones para causas sociales.

¿Quién diseñó el vestuario de Michael Jackson?

Por su parte, los diseñadores Michael Bush y Dennis Tompkins, responsables de crear gran parte del icónico estilo del cantante durante más de dos décadas, también conservaron numerosas piezas originales. Ellos fueron los arquitectos detrás de looks inolvidables: desde las chaquetas militares con pedrería hasta los guantes brillantes que definieron la estética de Jackson en el escenario.

Diseñadores originales conservan piezas clave del artista. juliensauctions

En 2012 estuvieron a cargo de las piezas que se subastaron en Julien's Auctions. Algunas prendas han alcanzado cifras millonarias, demostrando el impacto duradero del artista en la cultura pop. No obstante, este fenómeno también ha generado debate entre los fans, quienes consideran que muchas de estas prendas deberían estar reunidas en un museo para preservar su historia de forma más accesible.

Hoy, con el regreso de su historia a la pantalla grande, estas piezas vuelven a cobrar protagonismo. Aunque estén dispersas por el mundo, siguen cumpliendo su función original: fascinar, inspirar y recordar por qué Michael Jackson no solo fue un ícono musical, sino también un referente absoluto de estilo.