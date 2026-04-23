Emiliano confirma canción con Cazzu tras rumores de ruptura entre Ángela Aguilar y Nodal

En medio de una ola de especulaciones sobre la vida personal de su familia, Emiliano Aguilar decidió poner el foco en su carrera y confirmó que trabaja en una colaboración con Cazzu.

Durante una conferencia de prensa en Ontario, el hijo mayor de Pepe Aguilar soltó una frase que rápidamente se volvió tendencia:

Se viene una rola con Cazzu.

El comentario no solo generó expectativa entre los fans, sino que también llamó la atención por el contexto en el que ocurre, una etapa marcada por tensiones mediáticas dentro de la dinastía Aguilar.

Un sueño que parecía lejano

Para Emiliano, esta posible colaboración representa mucho más que un lanzamiento musical. El propio artista reconoció que trabajar con la intérprete argentina era algo que veía difícil de concretar.

Desde hace tiempo, el rapero ha mostrado admiración por Cazzu, conocida en la escena urbana como “La Jefa”, e incluso ha expresado su deseo de compartir escenario con ella.

Aunque aún no hay fecha de estreno ni detalles confirmados, su equipo de trabajo aseguró que ya se encuentran haciendo lo necesario para que el proyecto se materialice.

Rumores de ruptura entre Ángela Aguilar y Nodal

El anuncio llega en un momento particularmente delicado para la familia. La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado bajo el escrutinio público desde que hicieron oficial su romance en 2024.

En los últimos días, versiones difundidas por periodistas del espectáculo apuntan a una posible separación, lo que ha intensificado la atención mediática.

A esto se suma la incertidumbre sobre su boda religiosa, luego de que Pepe Aguilar evitara dar declaraciones claras al respecto, limitándose a señalar que no es vocero de su hija.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido los rumores, lo que ha alimentado aún más la conversación en redes sociales.

Emiliano marca distancia y toma postura

En contraste con el silencio de otros miembros de la familia, Emiliano ha optado por una postura más directa. El rapero ha reiterado públicamente su apoyo hacia Cazzu, especialmente en medio de la polémica que la involucra con Nodal.

Incluso, sus declaraciones han dejado ver una clara distancia con el núcleo familiar, priorizando su postura personal y artística.

Emiliano Aguilar

Esta actitud ha generado opiniones divididas entre los seguidores: mientras algunos aplauden su autenticidad, otros cuestionan que exponga diferencias en un tema tan mediático.

La polémica del video "Vals" que encendió las redes

El conflicto se intensificó tras el lanzamiento de un video reciente de Christian Nodal, en el que usuarios detectaron similitudes entre la modelo protagonista y figuras como Ángela Aguilar y Cazzu.

Las comparaciones desataron críticas en redes sociales, donde muchos señalaron que el concepto del video podría resultar incómodo o incluso ofensivo.

Emiliano no tardó en reaccionar y lanzó un fuerte mensaje en contra del cantante, cuestionando la decisión creativa y calificándola como una falta de respeto.

Más tarde, también utilizó sus redes para aclarar que su propia música no recurre a ese tipo de recursos, defendiendo la autenticidad de su trabajo.

Música, polémica y expectativa

Mientras el entorno familiar sigue generando titulares, la posible colaboración entre Emiliano Aguilar y Cazzu se perfila como uno de los lanzamientos más esperados dentro de la escena urbana.

El proyecto no solo representa un paso importante en la carrera del rapero, sino que también podría convertirse en un punto de conversación obligado por todo lo que lo rodea.

Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar

Por ahora, la música y la polémica avanzan de la mano, dejando claro que, en el mundo del espectáculo, cada movimiento puede tener un impacto que va más allá del escenario.

AAAT*