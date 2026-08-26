¿Quién es 'Lonche de Huevito'? El influencer que se hizo tendencia por Emma Coronel 

Víctor Ordóñez, conocido en internet como Lonche de Huevito, es un influencer y streamer originario de Los Mochis, Sinaloa, que comenzó a ganar popularidad en redes sociales gracias a sus videos de viajes, humor y situaciones de su vida cotidiana.

Su crecimiento comenzó especialmente en Instagram en 2021 y, con el paso del tiempo, amplió su presencia a plataformas como TikTok y Kick. Actualmente reúne millones de seguidores y buena parte de su contenido está relacionado con transmisiones en vivo, videojuegos, retos y colaboraciones con otros creadores.

El peculiar apodo que utiliza en internet también tiene una historia. El propio Ordóñez ha contado que surgió como una broma durante su adolescencia relacionada con un supuesto rasgo físico. Lo que comenzó como un sobrenombre terminó convirtiéndose en la identidad con la que hoy es reconocido en redes.

Su comunidad de seguidores, a la que identifica como “"Grupo F.E.S.", también ha sido parte importante de su crecimiento y de las distintas polémicas que han rodeado al influencer.

Las polémicas que han marcado su carrera

Lonche de Huevito no solamente se ha hecho famoso por sus transmisiones. En los últimos años también ha protagonizado algunos momentos que terminaron circulando ampliamente en redes sociales.

Uno de ellos ocurrió durante la promoción de Supernova Génesis 2026, cuando tuvo un enfrentamiento físico con el streamer Guillermo Peña, conocido como "Willito". Ambos terminaron intercambiando golpes durante una conferencia de prensa, en un momento que rápidamente se volvió viral.

El enfrentamiento generó dudas entre algunos usuarios, quienes cuestionaron si realmente había ocurrido o si se trataba de una estrategia para promocionar el evento. Finalmente, Ordóñez perdió la pelea por nocaut técnico en el segundo round.

Lonche de Huevito Instagram: @lonchedehuevito_

Otra controversia surgió a finales de 2025, cuando Yeri Mua aseguró haber recibido amenazas antes de uno de sus conciertos y señaló a Ordóñez por presuntamente provocar a sus seguidores en su contra. El influencer rechazó las acusaciones y aseguró que no puede hacerse responsable de las acciones de todas las personas que forman parte de su comunidad.

También ha hablado de su vida personal

En 2026, el creador de contenido decidió hablar públicamente sobre una experiencia relacionada con su sexualidad. En un video publicado en TikTok explicó que años atrás tuvo una relación de aproximadamente tres meses con un hombre como parte de una etapa en la que buscaba explorar sus sentimientos.

Me enamoré, pero no me gustó, contó Ordóñez al hablar de aquella experiencia.

El tema provocó distintas reacciones entre sus seguidores, aunque el influencer dejó claro que se trató de una experiencia personal que quiso compartir con su audiencia

.¿Por qué se volvió tendencia por Emma Coronel?

Ahora, el nombre de Lonche de Huevito volvió a aparecer entre las tendencias debido a su participación en la primera transmisión de Emma Coronel en Kick.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán decidió probar una nueva faceta como creadora de contenido después de haber anunciado su llegada a la plataforma. Para hacerlo, contó con el apoyo de Ordóñez y Guillermo Peña "Willito", quienes le dieron algunos consejos sobre cómo desenvolverse durante una transmisión.

El stream se extendió durante más de cinco horas y alcanzó alrededor de 13 mil visualizaciones. Durante la transmisión, Coronel habló de distintos aspectos de su vida y recordó, entre otras cosas, cómo conoció a "El Chapo" cuando ella todavía era reina de belleza.

Lonche de Huevito Instagram: @lonchedehuevito_

La colaboración colocó nuevamente a Lonche de Huevito en el radar y despertó curiosidad entre quienes no conocían al influencer.

Un creador acostumbrado a estar en el centro de la conversación

La exposición de Ordóñez también está relacionada con el estilo de vida que muestra en sus redes, donde suele compartir viajes, autos deportivos y artículos de marcas de lujo. Esto ha provocado especulaciones sobre sus ingresos y hasta señalamientos que lo han relacionado mediáticamente con actividades delictivas.

Sin embargo, Lonche de Huevito ha negado tener vínculos con actividades ilícitas.

Con su participación junto a Emma Coronel, el sinaloense suma ahora una colaboración que seguramente dará de qué hablar. Y es que, para bien o para mal, una cosa ha quedado clara en su carrera como creador: cada aparición polémica consigue que su nombre vuelva a circular con fuerza en internet.