La tragedia de la familia Panettiere: Sus dos hijos murieron en un lapso de 3 años

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, a sus 36 años de edad, ha sido un golpe doloroso para su familia, especialmente para sus padres, Alan "Skip" Panettiere y Lesley Vogel, quienes han tenido que asumir el fallecimiento de sus dos únicos hijos en un lapso de tan solo tres años.

El primer golpe para la familia ocurrió en febrero de 2023, cuando el hijo menor del matrimonio, Jansen Panettiere, falleció cuando tenía 28 años de edad.

¿De qué falleció Jansen Panettiere?

Jansen Panettiere murió manera repentina a los 28 años de edad el 19 de febrero de 2023. Jansen, quien también desarrolló una carrera en la actuación en producciones como The Walking Dead y películas animadas como Ice Age: The Meltdown, así como películas como El juego perfect9o, The last day of summer entre otras.

Según los informes forenses difundidos por la familia, el joven sufrió un agrandamiento del corazón no diagnosticado, que junto con complicaciones de la válvula aórtica llevaron a su fallecimiento.

La muerte de su hermano afectó a Hayden Panettiere quien, en muchas ocasiones como en una entrevista a la revista People dijo que sentía un gran dolor por el fallecimiento de su hermano menor dado que era su mejor amigo, por lo que la pérdida era devastadora.

¿Qué sucedió con Hayden Panettiere?

Tres años después de la muerte de Jansen, la tragedia volvió a alcanzar a la familia. El domingo 16 de agosto de 2026, las autoridades y servicios de emergencia de Greenville, Carolina del Sur, acudieron a un complejo residencial tras recibir una llamada al 911 realizada por un conocido de la actriz. Pese a las maniobras de auxilio médico ejecutadas en el lugar, la artista fue declarada sin vida en la escena.

Su padre, Skip Panettiere, confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que describió a su hija como una "fuerza de la naturaleza" y solicitó privacidad para procesar la perdida de la actriz, quien estaba por cumplir 37 años.

Por el momento, las autoridades locales no han detectado indicios de violencia o circunstancias sospechosas en el lugar.

Las causas del deceso se determinarán oficialmente una vez que la oficina del forense del condado de Greenville concluya la autopsia correspondiente.