¿Quién es Brian Hickerson? Exnovio de Hayden Panettiere a quien denunció y estaba ahí cuando murió

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere se encontraba con ella cuando murió, según un informe policial del incidente obtenido por NBC News.

En el informe, el Departamento de Policía de Greenville indicó que la pareja intermitente de Panettiere, Brian Hickerson, y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban en el lugar de los hechos.

Fue Matthew Bryan, el oficial que acudió al lugar, quien, según el informe, señaló que en una primera entrevista con Zach Hickerson, se mostró ‘muy emocional’ mientras los paramédicos ‘atendían a Hayden’.

Sobre Brian Hickerson, señaló que no mostró signos visibles de emoción hasta que los servicios médicos de emergencia declararon muerta a la actriz de 36 años.

¿Quién es Brian Hickerson?

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere. Especial

Originario de Carolina del Sur, Hickerson ha desarrollado actividades principalmente en el sector inmobiliario y los negocios, además de que intentó abrirse camino como actor, aunque, hasta ahora, su perfil no corresponde al de una figura consolidada de Hollywood; de hecho, su trayectoria actoral es bastante limitada.

Estudió en la Universidad de Carolina del Sur y, antes de buscar camino en la industria del entretenimiento, estuvo en el sector de bienes raíces. En perfiles aparece vinculado con Hicerson Property, donde se habría desempeñado como director de operaciones. También se describe como gerente de negocios y profesional de desarrollo empresarial.

Sobre la actuación, se mudó a Los Ángeles con la intención de desarrollarse profesionalmente. Uno de los papeles conocidos en la película M.F.A. (2017), un thriller dirigido por Natalia Leite y protagonizado por Francesca Eastwood. Ahí, interpretó a Officer Williams, aunque no ha acumulado una filmografía extensa desde entonces.

Por lo anterior, se puede concluir que Hickerson tiene un perfil relativamente discreto, no es un actor reconocido y su notoriedad pública se debe principalmente a la cobertura mediática que ha rodeado su vida personal, es decir, principalmente por su relación ‘tóxica’ con la actriz Hayden Panettiere, fallecida el pasado 16 de agosto a los 36 años de edad en Greenville, Carolina del Sur.

La denuncia de Panettiere contra Hickerson

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere. Especial

Lo que se sabe de la relación entre Panettiere y Hickerson lo publicó la misma actriz en sus memorias "This Is Me: A Reckoning", publicadas en mayo del 2026. Ahí, narró el horror de la violencia doméstica que vivió junto a su exnovio.

La relación comenzó en 2018 y estuvo marcada por maltrato, según lo expuesto. El primer episodio de violencia física fue una bofetada.

Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta”, escribió. “Hay una quemazón en mi mejilla, como si estuviera en llamas. Hay un zumbido en mi cabeza”.

Ante de ello, contó Hayden, su expareja le gritó en la cara con una ira que nunca había visto antes.

Tras ese primer incidente, la violencia escaló.

Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”, relató.

En tanto, detalló que una noche le destrozó la casa y otro día le gritó que corriera lo más lejos posible en cinco segundos porque le aventaría el control remoto.

De acuerdo con las memorias de Hayden, vivió al menos dos ataques de Brian Hickerson, mismos que lo llevaron a ser arrestados.

El primero fue en mayo del 2019 cuando la policía lo detuvo por un presunto altercado con la actriz y ese mismo mes fue acusado de violencia doméstica grave, por lo que se le ordenó mantener distancia, pero los cargo fueron retirados en septiembre de ese año.

Luego, en febrero del 2020, sucedió el segundo arresto para Hickerson, acusado de haber golpeado a Pannettiere con el puño cerrado en el rostro.

Por lo anterior, un juez concedió a Hayden una orden de alejamiento y Hickerson fue detenido en Los Ángeles, enfrentando ocho cargos por una serie de episodios de abuso ocurridos entre mayo del 2019 y enero del 2020, con una fianza de 320 mil dólares.

En abril del 2021, Hickerson aceptó un acuerdo y se declaró no culpable en dos cargos. Un juez lo condenó a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, 52 clases obligatorias de violencia doméstica y una orden de alejamiento de cinco años. Cumplió 33 días de prisión efectiva.

En sus memorias, Panettiere también explicó por qué permaneció en esa relación a pesar del riesgo.

Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”, escribió.

Autopsia de Hayden Panettiere

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere. Especial

Hasta ahora no hay una causa exacta de la muerte de Hayden Panettiere. Lo único que se sabe es que los primeros equipos de emergencia encontraron evidencia de una posible sobredosis de opioides.

La llamada al 911 de una persona que hasta ahora no ha sido confirmada su identidad, indica una posible ‘sobredosis’ y maniobras de reanimación que se hicieron a la actriz, sin éxito.

De acuerdo con las autoridades, los reportes preliminares no apuntan a ningún hecho sospechoso, pero, hasta ahora, la causa de muerte no ha sido determinada y sigue la investigación.

La información actualizada hasta el cierre de esta nota, indica que fue encontrado en el lugar de los hechos Narcan, un medicamento para revertir sobredosis de opioides. El dispositivo nasal con el que se administra el fármaco estaba sobre un colchón.

El medicamento bloquea los químicos de esa familia —heroína, oxicodona, morfina y fentanilo, entre otros— e impide que se adhieran a los receptores del sistema nervioso.

En la escena se utilizó además epinefrina, conocida como adrenalina, un medicamento habitual en los intentos de reanimación de pacientes en paro cardíaco.