La medida extrema que tenían los vecinos de Hayden Panettiere contra Brian Hickerson

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson sigue bajo escrutinio después de que salieran a la luz detalles sobre las medidas que, según testimonios de vecinos, se tomaron en el edificio donde vivía la actriz en West Hollywood.

¿Qué hicieron los vecinos de Hayden Panettiere contra Brian Hickerson?

Un año antes de la muerte de la protagonista de Nashville, la comunidad habría llegado al extremo de advertir a los residentes que no permitieran el acceso de Hickerson a la propiedad.

La asociación de propietarios habría colocado un aviso con la fotografía de Hickerson y pidió a los residentes no permitirle entrar al edificio. Captura de pantalla TMZ

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, en agosto de 2025 la asociación de propietarios colocó un aviso con una fotografía del entonces novio intermitente de Panettiere. El mensaje pedía a los habitantes que avisaran inmediatamente a la policía si lo encontraban dentro del inmueble.

La razón señalada en el documento era que Hickerson habría sido visto ingresando sin autorización a áreas comunes y pasillos. La recomendación era clara: no permitirle la entrada y llamar al 911 si aparecía nuevamente en la propiedad. El aviso habría permanecido visible durante aproximadamente una semana.

¿Por qué los vecinos de Hayden Panettiere tenían miedo de Brian Hickerson?

Mia Terrazas, quien aseguró haber vivido cerca de Panettiere, contó posteriormente que la situación había generado preocupación entre algunos residentes. En declaraciones a Page six, afirmó que llegó a llamar varias veces a la policía debido a supuestos disturbios relacionados con la pareja.

Una vecina aseguró que llamó varias veces a la policía por supuestos disturbios relacionados con la pareja. Grosby

Terrazas también relató un episodio en el que vio a Panettiere salir del edificio en una camilla mientras Hickerson estaba cerca. Según su versión, la actriz parecía haber sufrido algún tipo de lesión.

La vecina sostuvo además que escuchó y presenció situaciones que describió como alarmantes dentro del apartamento. Entre sus señalamientos mencionó supuestos destrozos en la vivienda.

Es importante señalar que estas declaraciones corresponden al testimonio de una vecina y no demuestran que alguno de esos episodios esté relacionado con la muerte de Panettiere.

Así fue la complicada historia de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Panettiere y Hickerson comenzaron su relación en 2018. Su romance estuvo marcado por episodios de violencia doméstica y procedimientos judiciales.

La relación entre Panettiere y Hickerson estuvo marcada por episodios de violencia doméstica y un proceso judicial. Grosby

En 2021, Hickerson fue sentenciado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional y clases sobre violencia doméstica después de declararse culpable de dos cargos graves relacionados con lesiones a una pareja. Además, se estableció una orden de protección para Panettiere.

A pesar de estos antecedentes, ambos mantuvieron una relación intermitente. La propia actriz habló en 2022 sobre su decisión de perdonar a Hickerson después de que, según sus declaraciones, él recibiera tratamiento y cumpliera su condena.

Estoy abierta a las personas que estén dispuestas a recibir ayuda y enmendar sus errores”, explicó entonces.

En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, Panettiere abordó con mayor profundidad algunos de los episodios de abuso que habría vivido durante aquella relación.

Brian Hickerson estuvo presente en la muerte de Hayden

En los meses previos al fallecimiento de la actriz, comenzaron nuevamente las especulaciones sobre un acercamiento entre ambos. Hickerson incluso habló públicamente de Panettiere y se refirió a ella como una amiga, además de expresar que tenía la esperanza de casarse con ella algún día.

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere. Especial

Según diversos reportes, la pareja habría retomado el contacto aproximadamente dos semanas antes de la muerte de la actriz y posteriormente viajó desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur.

Panettiere murió el 16 de agosto a los 36 años. Hickerson se encontraba con ella cuando llegaron los servicios de emergencia, acompañado por su hermano Zach.

La muerte de Panettiere sigue bajo investigación

Hasta ahora, las autoridades no han establecido oficialmente que la muerte de Hayden Panettiere haya sido consecuencia de un crimen.

La muerte de la actriz continúa bajo investigación y hasta ahora las autoridades no han establecido que se trate de un crimen. IG

La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que la autopsia no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento, aunque todavía faltan resultados de laboratorio.

La investigación permanece abierta y la DEA también se habría incorporado a las averiguaciones. Por ello, aunque el pasado de Hickerson y las advertencias realizadas en el edificio han generado nuevas preguntas, no existe hasta el momento una conclusión oficial que vincule esos antecedentes con la muerte de la actriz.