No vas a creer la fortuna que vale la joya más cara que ha usado Thalía

Thalía es conocida por sus espectaculares looks, su gusto por la moda y su fascinación por las piezas de alta joyería. Sin embargo, entre todos los accesorios que ha lucido a lo largo de su trayectoria existe uno particularmente especial, no solo por su impresionante valor económico, sino por la historia que guarda detrás.

¿Cuál es la joya más cara que ha usado Thalía?

Se trata del famoso collar Serpiente de Cartier, una pieza creada originalmente para María Félix, conocida como La Doña, y considerada una de las joyas más emblemáticas de la casa francesa.

Thalía tuvo la oportunidad de portar la pieza durante una exclusiva exhibición de Cartier en París. IG thaliacharts

Su valor estimado actualmente ronda entre 10 y 12 millones de dólares, una fortuna que convierte este accesorio en una verdadera pieza de museo.

¿Cuál es la historia del collar de serpiente que perteneció a María Félix?

La historia comenzó en la década de 1960, cuando María Félix acudió a Cartier con una petición muy particular. La legendaria actriz mexicana quería una joya diferente, extravagante y prácticamente irrepetible.

La espectacular pieza está formada por 2,473 diamantes y dos esmeraldas. Cortesía Cartier

Su fascinación por los animales, especialmente por los reptiles, la llevó a solicitar una pieza inspirada en una serpiente. El resultado fue una creación extraordinaria.

La pieza, de aproximadamente 56 a 57 centímetros de longitud, fue construida con una estructura articulada que le permite adaptarse al cuerpo y utilizarse incluso de distintas maneras.

Su diseño combina platino, oro blanco y oro amarillo, además de esmaltes que aportan color a determinadas zonas.

Pero lo verdaderamente espectacular se encuentra en las piedras preciosas. La serpiente está cubierta por 2,473 diamantes, cuyo peso conjunto alcanza aproximadamente 178.21 quilates.

El collar de María Félix puede alcanzar un valor estimado de hasta 12 millones de dólares. IG thaliacharts

Dos esmeraldas en corte pera forman los ojos del reptil y le proporcionan una mirada tan intensa como sofisticada.

La elaboración requirió años de trabajo y un extraordinario nivel de artesanía. Cada detalle fue pensado para conseguir que el animal pareciera cobrar vida alrededor del cuello de quien lo llevara.

¿Dónde está el collar de serpiente que perteneció a María Félix?

Tras su fallecimiento, el 8 de abril de 2002, algunas de las piezas de su impresionante colección salieron a subasta.

María Félix

Cartier recuperó varias de sus creaciones históricas y, de acuerdo con diversos medios, la firma francesa destinó una cantidad cercana a 20 millones de euros para volver a adquirir las emblemáticas joyas vinculadas con la actriz e incorporarlas a su patrimonio histórico.

Así, el collar Serpiente dejó de ser únicamente un accesorio asociado con una estrella del cine mexicano y pasó a formar parte del legado de Cartier.

¿Dónde utilizó Thalía el collar de serpiente de María Félix?

Décadas después, otra mexicana tuvo la oportunidad de llevar esta extraordinaria pieza: Thalía. La cantante y actriz, reconocida por su interés en la moda y la alta joyería, apareció vinculada a la histórica creación durante una exhibición privada en las bóvedas de Cartier en París.

La joya creada para La Doña continúa siendo una de las piezas más fascinantes de la alta joyería. IG thalia

Thalía tuvo la oportunidad de lucirla solo dentro del evento, por lo que hay poca información de cómo llego a ella y qué tipo de préstamo tuvo de la firma francesa para llevar la joya valorada en millones de dólares.

La pieza también tiene un detalle particularmente simbólico: algunos de sus acabados interiores incorporan colores asociados con la bandera mexicana, un guiño al país de origen de la actriz que inspiró su creación.