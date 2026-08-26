Murió a los 83 años el icónico músico uruguayo Rubén Rada

El icónico músico uruguayo Rubén Rada falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años de edad. Su familia confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado publicado en las redes sociales oficiales del cantante. El artista dejó un legado invaluable al fusionar el candombe, el jazz y el rock a lo largo de su brillante carrera.

El deceso ocurrió exactamente a las 15:30 horas, tras una dura batalla médica de un mes contra una fuerte neumonía. Las severas complicaciones respiratorias derivadas de esta enfermedad terminaron con la vida del intérprete sudamericano. "Ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo", apuntaron sus seres queridos en el sentido mensaje público.

Rubén Rada fue un icónico músico uruguayo. Foto de IG: Rubén Rada

Los familiares del cantautor agradecieron profundamente los cientos de mensajes de preocupación y amor enviados por sus admiradores durante las últimas semanas. También extendieron su gratitud hacia el equipo de especialistas que atendió al percusionista en el hospital. "Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", sentenció la publicación.

La cuna del candombe y el reconocimiento internacional

Omar Ruben Rada Silva nació en el año 1943 dentro del tradicional Barrio Sur, sitio reconocido internacionalmente como la cuna del candombe en la ciudad de Montevideo. A los diez años de edad, el inquieto niño dio sus primeros pasos como cantante formal dentro de una comparsa local.

Esta rama artística folclórica marcó definitivamente su destino y dictó el rumbo exitoso de toda su trayectoria profesional. Con más de seis décadas sobre los múltiples escenarios de América y Europa, el uruguayo consolidó una profusa discografía que supera los treinta álbumes de estudio y grabaciones en vivo.

Rubén Rada presentándose en un teatro. Foto de IG: Rubén Rada

Temas completamente emblemáticos como 'Mi País', 'Las Manzanas' y 'Muriendo de Plena' conquistaron a miles de oyentes de distintas generaciones. Su voz inconfundible, su enorme carisma frente al público y su magistral destreza en la percusión lo posicionaron rápidamente como un indiscutible faro de la música popular.

La gran industria musical reconoció su inmenso talento a nivel mundial de forma unánime. En el año 2011, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el codiciado Premio a la Excelencia Musical. Este galardón, equivalente al Grammy Latino, aplaudió su aportación invaluable a la cultura latinoamericana.

Sus últimos proyectos artísticos y el legado final

El profundo interés por la figura del intérprete saltó a la pantalla grande apenas el año pasado. En 2025, el circuito cinematográfico estrenó con éxito el documental titulado 'Rada, la película'. La producción audiovisual integró testimonios exclusivos y ofreció una mirada totalmente intimista sobre su extensa trayectoria.

Lejos de anunciar un retiro de los escenarios, el uruguayo mantuvo su potente chispa creativa encendida hasta sus últimos días. Apenas el pasado 16 de julio, fecha exacta de su cumpleaños número 83, Rada estrenó por todo lo alto el ambicioso proyecto audiovisual '¿Quién va a cantar?'.

Rubén Rada en los timbales. Foto de IG: Rubén Rada

Para el primer episodio de este material sonoro, el veterano músico convocó a la popular banda uruguaya La Vela Puerca. Juntos versionaron los grandes clásicos del cantautor frente a las cámaras de video. Este trabajo final quedó registrado como el último gran regalo del maestro para sus fieles fanáticos.

La triste partida del legendario compositor deja un vacío absolutamente irremplazable en toda la escena de la música en español. Diversas agrupaciones, líderes culturales y seguidores comenzaron a rendir múltiples homenajes al maestro en las plataformas digitales. El característico sonido del tambor pierde a su embajador más grande.