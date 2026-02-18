A su corta edad, North West deja las aulas y funda su marca NOR11

A sus 12 años, North West ya no solo es conocida por ser la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, sino por comenzar a escribir su propia historia en el mundo empresarial. La preadolescente ha dejado atrás la educación privada tradicional para recibir clases en casa y, al mismo tiempo, dar forma a su primera marca: NOR11.

¿Por qué dejó la escuela North West?

La decisión de abandonar las aulas convencionales no fue improvisada. Según personas cercanas a la familia, Kim optó por un esquema de educación personalizada que le permita a su hija desarrollar sus talentos artísticos sin descuidar la formación académica.

El objetivo es claro: combinar disciplina con creatividad en un entorno más flexible, donde North pueda explorar la moda, la música y el emprendimiento con mayor profundidad.

En distintas entrevistas, la fundadora de SKIMS ha defendido su estilo de crianza. En el pódcast Khloé in Wonder Land, conducido por su hermana, explicó que muchas críticas surgen de percepciones externas que no reflejan la realidad familiar.

Kim ha sido señalada por permitir que su hija use looks llamativos, tintes de colores vibrantes o piercings —algunos temporales—, pero insiste en que en casa existen reglas claras.

North tiene normas, pero también tiene espacio para expresarse”, ha reiterado.

North West crea su propia marca

El pasado 16 de febrero se difundió que Kim presentó solicitudes para registrar el proyecto NOR11, una marca que North concibió cuando tenía 11 años. El nombre combina las primeras letras de su nombre con la edad en que comenzó a imaginar el proyecto.

Los trámites se realizaron a través de una empresa creada para gestionar los emprendimientos de los hijos de Kim, donde la empresaria figura como directora.

De acuerdo con reportes, Lou Taylor, reconocida gestora de figuras del entretenimiento, estaría vinculada a la administración del registro. Por su parte, no se ha confirmado una participación directa de Kanye West en el desarrollo actual de la marca.

¿Qué productos tendrá la marca de North West?

La propuesta de NOR11 abarca tres áreas principales: moda, joyería y accesorios de belleza. Entre los productos previstos figuran vestidos, calzado, sombreros, bolsos, relojes, pulseras, collares y estuches de cosméticos. Aunque aún no se ha anunciado fecha de lanzamiento, el registro legal confirma que el proyecto avanza formalmente.

El concepto de la marca está profundamente ligado a la estética personal de North, caracterizada por looks audaces, colores intensos y referencias al streetwear de lujo. En diversas apariciones públicas se la ha visto con prendas oversize, cabello teñido en tonos neón y accesorios poco convencionales para su edad, elementos que anticipan la identidad visual de su futura firma.

¿A qué se dedica North West?

Más allá del ámbito empresarial, North también ha mostrado inquietudes musicales. Lanzó el tema 'PIERCING ON MY HAND', en el que figura como autora, productora e intérprete.

La canción llamó la atención tanto por su estilo como por la estética que la acompaña, incluyendo piercings dérmicos en manos y dedos que generaron debate en redes sociales. Fiel a su carácter, North respondió con tranquilidad ante los comentarios, defendiendo su derecho a mostrarse tal como es.

Kim ha explicado que la educación en casa permite integrar estas pasiones al aprendizaje cotidiano. Por ejemplo, la escritura de letras musicales forma parte de sus ejercicios académicos, convirtiendo la ortografía y la redacción en herramientas creativas.

Además, puede dedicar largas jornadas a sesiones de producción musical o diseño sin las limitaciones de un horario escolar tradicional. Para muchos, el nacimiento de NOR11 es simplemente otro capítulo en la dinastía Kardashian-West.

Sin embargo, también representa un caso interesante de cómo las nuevas generaciones de celebridades crecen en un entorno donde la marca personal comienza a construirse desde edades tempranas.

