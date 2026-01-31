Internet estalla en MEMES por la transmisión en vivo del concierto de Kanye West en CDMX

La expectativa era enorme. Kanye West regresó a la Ciudad de México para presentarse los días 30 y 31 de enero de 2026 en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, con capacidad para más de 50 mil personas. Los boletos se agotaron en cuestión de horas, confirmando el estatus del rapero como uno de los artistas más influyentes.

Para quienes no lograron asistir de manera presencial, la alternativa fue la transmisión en vivo anunciada por ViX, que prometía una experiencia exclusiva para suscriptores premium, sin cortes y con producción de alto nivel. La promesa generó entusiasmo entre miles de fans que esperaban disfrutar desde casa del regreso de Ye a los escenarios mexicanos.

ViX y Kanye West: una combinación que sorprendió a internet

Uno de los aspectos que más llamó la atención en redes sociales fue la plataforma elegida para la transmisión. ViX, conocida principalmente por su catálogo de telenovelas, realities y documentales como el de El Mochaorejas.

Esta mezcla inesperada fue el caldo de cultivo perfecto para el humor. Usuarios bromearon sobre lo surrealista de pasar de La Rosa de Guadalupe a un concierto de Kanye West en cuestión de segundos, destacando el contraste cultural que ofrecía la plataforma durante la noche del evento.

Kanye West Grosby Group

Críticas y memes: así reaccionaron los usuarios a la transmisión en vivo

Lo que comenzó como una noche de emoción pronto se transformó en sorpresa, ironía y frustración. Desde los primeros minutos de la transmisión, usuarios en X (antes Twitter), Facebook e Instagram comenzaron a señalar problemas técnicos relacionados con la calidad del video.

Las quejas se centraron principalmente en la baja resolución de la imagen, planos excesivamente lejanos que enfocaban más al público que al escenario y cortes inesperados que rompían la continuidad del espectáculo. Para muchos, la producción no estuvo a la altura de un evento internacional de esta magnitud.

Kanye West Grosby Group

Algunos de los comentarios más virales incluyeron frases como:

Los de ViX transmitieron con cámaras de un Nokia, pero todavía trae el loquito de Kanye.

El concierto de Kanye West está a 480p en ViX. Ufff, el mundial se va a ver igual que en México 86.

Los memes como válvula de escape

Ante los problemas técnicos, muchos espectadores optaron por tomarse la situación con humor. Los memes inundaron las redes sociales y se convirtieron en una especie de catarsis colectiva. Comparaciones con transmisiones antiguas, bromas sobre la parrilla de contenidos de ViX y comentarios irónicos sobre la experiencia de ver a Ye “en versión telenovela” dominaron la conversación digital.

A pesar de la avalancha de memes y críticas, muchos coincidieron en un punto: la oportunidad de ver a Kanye West en vivo desde México, aunque fuera a través de una transmisión imperfecta, sigue siendo un momento histórico para la escena musical del país.

Saint West en portada Bully de Kanye West/IG @ye

El regreso de Ye a la CDMX no solo llenó la Plaza de Toros, sino que también dominó la conversación digital durante horas, demostrando que, incluso con fallas técnicas, el impacto cultural del artista es capaz de generar conversación, polémica y, por supuesto, una infinidad de memes que ya forman parte de la memoria colectiva de internet.

AAAT*