Destierro en 'La Casa de los Famosos 2026': el nuevo castigo que cambiará el juego

La sexta temporada de La Casa de los Famosos comenzó con una advertencia clara y, es que nada volverá a ser igual. En medio del estreno, cuando los 21 habitantes apenas comenzaban a instalarse en la casa más vigilada de la televisión hispana, una voz interrumpió la calma. “Atención, porque dos habitantes tendrán que abandonar La Casa hoy mismo”, anunció La Jefa.

El desconcierto fue inmediato. ¿Expulsión? ¿Eliminación sorpresa? No. Se trataba de algo completamente nuevo: El Destierro, una dinámica que promete cambiar las reglas del juego y poner a prueba la resistencia física y mental de los habitantes.

¿Qué es “El Destierro” en La Casa de los Famosos?

En esta edición 2026, la producción incorporó una cabaña aledaña a la casa principal. No es un premio ni una suite de lujo: es un espacio austero, frío y apartado, diseñado para aislar a ciertos participantes durante 48 horas.

El Destierro no significa eliminación. Los famosos enviados a este sitio siguen en competencia, pero quedan temporalmente fuera de la convivencia diaria, las estrategias grupales y las conversaciones clave que pueden definir nominaciones y alianzas.

La conductora Jimena Gallego no ocultó su impresión al mostrar el lugar durante la gala de estreno: “¡Qué lugar tan horrible!”, exclamó al revelar las imágenes de la pequeña construcción rodeada de árboles y envuelta en penumbra.

Así es la temida cabaña

Lejos del diseño moderno y las comodidades de la casa principal, la cabaña del Destierro ofrece lo mínimo indispensable:

Una sola cama

Una sola cama Una cocina diminuta

Un baño con cortina

Un pequeño balcón en la entrada

Un entorno frío, oscuro y rodeado de vegetación

La ambientación no es casual. El aislamiento y la incertidumbre forman parte del castigo. Durante 48 horas, los desterrados deberán convivir únicamente entre ellos, sin acceso a las dinámicas normales del programa.

Los primeros desterrados de La Casa de los Famosos 2026

Sin previo aviso, el atleta cubano Yoridán Martínez y el modelo español Fabio Agostini fueron seleccionados como los primeros habitantes en enfrentar el Destierro.

La reacción en la casa fue de total sorpresa. Ambos tuvieron que abandonar de inmediato la residencia principal para trasladarse a la cabaña, marcando así el primer gran giro estratégico de la temporada.

Un giro que puede redefinir el reality

El Destierro añade una dinámica psicológica poderosa. No solo separa físicamente a los habitantes, sino que altera la percepción del grupo. Quien regresa del aislamiento podría hacerlo con información limitada, sospechas renovadas o incluso con una alianza inesperada.

Además, la incertidumbre sobre quién será el próximo desterrado eleva la tensión. En un formato donde cada semana cuenta, 48 horas pueden marcar la diferencia entre consolidar una estrategia o quedar vulnerable ante la nominación.

La sexta temporada de La Casa de los Famosos no solo apuesta por el drama habitual del encierro, sino por un elemento sorpresa que mantiene a participantes y audiencia en vilo.

AAAT*