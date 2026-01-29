"No lo siento": North West genera criticas tras negarse a una foto en la calle

Un video reciente compartido por la creadora de contenido @alondracosilionn ha desatado una fuerte conversación en redes sociales luego de mostrar a North West, hija de Kim Kardashian, caminando por la calle cuando una persona se le acerca para pedirle una fotografía. En las imágenes se escucha cómo la menor responde: "No, lo siento", provocando una ola de críticas y opiniones divididas.

El material, que originalmente fue tomado de la cuenta de otra creadora de contenido, generó debate sobre los límites entre la fama, la privacidad y la infancia. Para muchos usuarios, el hecho de que North West sea hija de una de las celebridades más influyentes del mundo no la convierte automáticamente en una figura pública obligada a interactuar con desconocidos.

¿Sus cuentas son revisadas por su madre Kim?

La discusión se intensificó luego de que circulara información relacionada con un en vivo reciente realizado por North en redes sociales. Durante la transmisión, fue evidente que Kim Kardashian se mantenía atenta a la actividad digital de su hija, al punto de acercarse para preguntarle cada cuánto tiempo realizaba transmisiones y recordarle que no podía hacerlo con frecuencia.

Este momento dejó claro que Kim supervisa cuidadosamente el uso de redes sociales de North, reforzando su postura pública de proteger la privacidad y seguridad de sus hijos, especialmente considerando la exposición mediática que rodea a su familia.

Diversos usuarios también señalaron lo inapropiado que resulta pedirle una fotografía a una menor, independientemente de su apellido o del entorno de fama en el que crece. Para muchos, el respeto a los límites personales debería prevalecer por encima del interés por obtener contenido para redes sociales.

Mientras algunos continúan criticando la actitud de North, otros aplauden su capacidad para poner límites desde temprana edad, algo que consideran reflejo de la educación que recibe en casa. El debate sigue abierto y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿hasta dónde llega el derecho del público cuando se trata de hijos de celebridades?