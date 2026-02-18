Shia LaBeouf y Mia Goth estarían separados tras diez años de matrimonio

Shia LaBeouf y Mia Goth habrían tomado caminos distintos luego de más de diez años juntos marcados por una relación intermitente y una hija en común, la pequeña Isabel, quien tiene tres años.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, la ruptura no es reciente, ya que ambos estarían separados desde hace aproximadamente un año, aunque el distanciamiento se mantuvo lejos de la exposición pública.

Shia LaBeouf y Mia Goth estarían separados

La información salió a la luz en medio de un nuevo episodio controvertido protagonizado por el actor en Nueva Orleans, ciudad donde fue detenido tras un altercado en el Barrio Francés.

Grosby Group

En ese mismo contexto se dio a conocer que LaBeouf compró una mansión valuada en un millón de dólares en Luisiana, inmueble en el que estaría viviendo desde la separación. Según trascendió, la decisión de mudarse habría tenido como objetivo estar más cerca de su entorno familiar y enfocarse en una nueva etapa personal.

¿Por qué se separaron Shia LaBeouf y Mia Goth?

Según información difundida por el portal Page Six, la distancia entre ambos habría comenzado hace alrededor de un año. El actor dejó Pasadena y se instaló en Nueva Orleans, donde fue visto en distintas ocasiones solo, especialmente durante las celebraciones de Mardi Gras.

Grosby Group

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que las tensiones acumuladas, la distancia física y las exigencias laborales habrían influido en el desgaste de una relación que históricamente fue inestable.

Así comenzó la historia entre Shia LaBeouf y Mia Goth

El vínculo entre ambos actores inició en 2012 durante el rodaje de la película ‘Ninfómana Vol. II’, dirigida por Lars von Trier. En ese momento, Mia Goth tenía 19 años y Shia LaBeouf 26. Lo que comenzó como un romance surgido en el set de filmación pronto se transformó en una relación intensa que captó la atención de la prensa.

Grosby Group

Cuatro años después, en 2016, sorprendieron al casarse en Las Vegas con una ceremonia poco convencional que fue transmitida en vivo. Aunque en un principio existieron dudas sobre la legalidad del enlace, el propio actor aclaró que se trataba de un matrimonio legítimo. Desde entonces, la relación estuvo marcada por altibajos constantes y varios episodios polémicos.

Antes de llegar al altar, la pareja ya había protagonizado un fuerte enfrentamiento en Alemania que requirió la intervención de terceros para separarlos. En un video que posteriormente circuló en medios de comunicación, se escucha a Shia LaBeouf decir que “si se quedaba allí, la habría matado”.

Grosby Group

En 2018 anunciaron una separación e incluso iniciaron trámites de divorcio, asegurando que la decisión había sido amistosa. Sin embargo, el distanciamiento no fue definitivo. Tiempo después, el actor comenzó una relación con la cantante FKA Twigs, quien posteriormente lo denunció por agresión física y sexual.

Dos años más tarde, en 2020, Shia LaBeouf y Mia Goth fueron vistos nuevamente juntos en Los Ángeles, ambos usando anillos, lo que reavivó los rumores de reconciliación. A pesar de que en ese período también circularon imágenes del actor siendo infiel con la actriz Margaret Qualley, la pareja decidió continuar adelante.

En 2022, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Isabel. Desde ese momento, optaron por mantener su vida familiar en absoluta privacidad, evitando compartir detalles públicos sobre la menor. Mientras tanto, Mia Goth consolidaba su carrera con proyectos de alto perfil, incluida su participación en la nueva adaptación de ‘Frankenstein’ junto a Jacob Elordi.

Por su parte, Shia LaBeouf intentaba reconstruir su imagen pública tras varios años atravesados por controversias personales y legales. En distintas entrevistas habló sobre terapia y procesos de cambio personal, buscando mostrar una etapa diferente en su vida.

PJG