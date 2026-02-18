Bad Bunny y Javier Bardem protagonizarán la primera película dirigida por Residente

Es sabido que Bad Bunny y René Pérez, conocido mundialmente como Residente, comparten un vínculo estrecho no sólo por su origen puertorriqueño, sino por su postura firme frente a los desafíos que enfrenta su tierra.

Ambos han denunciado, desde la música y el discurso público, las amenazas sociales y políticas que impactan a la isla. Por eso no sorprende que ahora unan fuerzas en el cine: Benito asumirá su primer papel protagónico en la pantalla grande, mientras que Residente debutará como director.

El proyecto reúne a figuras del cine internacional

De acuerdo con el diario El País, la película impulsada por René Pérez se encuentra todavía en una etapa inicial de desarrollo, pero ya perfila una ambición considerable tanto en su dimensión artística como en su estructura de producción.

El proyecto no solo marca el debut de Residente como director de largometraje, sino que lo coloca también como guionista y coproductor, consolidando un rol creativo integral dentro de la industria cinematográfica.

El reparto anunciado confirma la magnitud de la apuesta. Javier Bardem, uno de los actores españoles más influyentes de su generación, forma parte del elenco principal. Con una trayectoria que incluye un premio Oscar y múltiples reconocimientos internacionales, su incorporación aporta peso dramático y proyección global al filme.

A él se suma Edward Norton, intérprete estadounidense con cuatro nominaciones al Premio de la Academia y reconocido por trabajos emblemáticos como Fight Club y American History X. Norton no solo participará frente a la cámara, sino que también asumirá funciones como productor, ampliando así su involucramiento creativo en el proyecto.

Bad Bunny y Residente llevan su alianza creativa a la pantalla grande con un elenco internacional de alto calibre. Grosby

La producción contará igualmente con la presencia de Viggo Mortensen, actor con tres candidaturas al Oscar y recordado mundialmente por su papel como Aragorn en El señor de los anillos, además de sus actuaciones en películas como A History of Violence y Eastern Promises. Su participación refuerza el perfil internacional de la cinta y confirma la intención de reunir talento de prestigio en distintas tradiciones cinematográficas.

En el apartado de producción ejecutiva figura el mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar y responsable de títulos como Birdman y The Revenant. Su integración al equipo sugiere una apuesta por un proyecto con aspiraciones autorales y alcance internacional.

El guion es desarrollado por Residente en colaboración con Alexander Dinelaris, dramaturgo y guionista neoyorquino que obtuvo el Premio de la Academia en 2015 precisamente por el libreto de Birdman. Esta alianza creativa vincula al proyecto con una línea de cine que ha sido reconocida por la industria estadounidense.

En el plano financiero, la promotora global de conciertos Live Nation participa a través de su división cinematográfica, Live Nation Studios, lo que evidencia un modelo de producción que conecta el universo musical con la industria del cine. Esta participación refuerza el carácter transversal del proyecto, que une música, narrativa audiovisual y capital internacional.

En conjunto, la película no solo representa un nuevo paso en la carrera de Bad Bunny —quien asumirá su primer papel protagónico— y el debut de Residente en la dirección, sino que se perfila como una producción de alcance global respaldada por nombres consolidados dentro del cine contemporáneo.