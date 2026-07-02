"Aquí no es así" de Caifanes: el grito de guerra de la Selección Mexicana en el Mundial

La Selección Mexicana encendió las redes sociales al adoptar el clásico del rock nacional Aquí no es así del grupo Caifanes como su nuevo grito de guerra. El equipo tricolor unió fuerzas con los internautas de cara al trascendental duelo de los Octavos de Final frente a la escuadra de Inglaterra.

Las cuentas oficiales del combinado nacional publicaron videos en plataformas como TikTok e Instagram utilizando la emblemática melodía noventera. La acción institucional respaldó un movimiento orgánico que los propios seguidores iniciaron días atrás para calentar el ambiente mundialista.

Caifanes en un concierto en el Auditorio Nacional. Foto: Cuartoscuro

El enfrentamiento dominical en la Mundial 2026 representa un momento definitivo para el balompié nacional. Los dirigidos por el seleccionador buscarán romper sus propios límites y transformar este cruce eliminatorio en la victoria más grande de su historia deportiva.

Este choque en la cancha desató un fervor pocas veces visto entre la afición local que abarrota las plataformas digitales con mensajes de aliento. La icónica frase "¿Y si sí?" acompaña cada publicación como un lema de esperanza inquebrantable desde el arranque de la justa global.

Boicot cultural y el fenómeno viral

El fanatismo rebasó el ámbito netamente deportivo y escaló hacia un rechazo simbólico del contenido cultural británico por parte de los mexicanos. Los líderes de opinión en internet invitaron a la comunidad a suspender temporalmente el consumo de cualquier producto originario del país europeo.

La iniciativa ciudadana propone apagar las listas de reproducción con música de The Beatles o la legendaria banda Queen hasta finalizar el encuentro. El bloqueo de los seguidores aztecas incluye también evitar las películas del agente James Bond y los libros de la saga Harry Potter.

Jugadores de la Selección Mexicana festejando. REUTERS

El movimiento alcanzó su punto máximo con la masiva creación de ediciones de video musicalizadas con la obra maestra de Saúl Hernández. Los creadores de contenido utilizan la letra de la canción para contrastar la historia del rival europeo con el arraigo cultural del pueblo mexicano.

Miles de clips inundan el internet mostrando primero las banderas, los uniformes y los logros recientes del conjunto de los Tres Leones. Las imágenes del delantero estrella Harry Kane aparecen justo cuando la pista musical describe a un visitante extranjero que invade territorio ajeno.

Letras que marcan el orgullo nacional

La narrativa visual de los videos cambia radicalmente al sonar la segunda estrofa de la canción que dictan los acordes de Caifanes. Las ediciones proyectan los momentos más gloriosos del combinado azteca durante el actual torneo justo al escuchar el verso "Pero aquí no es así".

Los internautas empatan las jugadas de los futbolistas nacionales con líneas que reclaman el respeto por los "sagrados ritos" y los "sabios templos". La poesía de la canción subraya la falta de sol y de calor en las tierras del rival, elevando el sentimiento patriótico de los aficionados que sueñan con el quinto partido.

Las imágenes televisivas de los goles mexicanos se mezclan con la voz del cantante al entonar que "la sangre nunca se sacrificó por un amor". Esta lírica funciona como una analogía perfecta de la entrega y el corazón que la plantilla tricolor promete dejar sobre el terreno de juego durante los noventa minutos.

El Estadio Azteca abrirá sus puertas el próximo domingo 4 de julio para albergar este histórico partido de eliminación directa. El enfrentamiento marcará el segundo choque entre ambas naciones en Copas del Mundo, reviviendo la vieja herida del torneo disputado en tierras inglesas en 1966 que culminó con victoria europea.