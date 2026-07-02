La relación de Daniela Basso con el jugador mexicano Raúl Jiménez se ha convertido en una de las historias de amor más sólidas del deporte nacional. La pareja ha enfrentado distintos momentos difíciles, entre ellos el grave accidente que puso en riesgo la vida del seleccionado mexicano.

Aunque muchas personas conocen a Daniela por ser la esposa del delantero de la Selección Mexicana, ella también ha construido una carrera propia en el medio del entretenimiento como actriz, conductora y creadora de contenido.

¿Quién es Daniela Basso? La actriz y esposa de Raúl Jiménez IG

¿Quién es la esposa de Raúl Jiménez?

Daniela Basso es una actriz, conductora y creadora de contenido mexicana que ha ganado reconocimiento tanto por su trayectoria en la televisión como por su relación con el futbolista Raúl Jiménez.

Nació en la Ciudad de México el 23 de junio de 1989. Desde pequeña mostró interés por las artes escénicas, por lo que estudió actuación, canto, jazz, ballet y composición. Más tarde complementó su preparación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y en la escuela Artes Escénicas CasAzul, dos instituciones reconocidas por la formación de actores en México.

Aunque actualmente muchos la identifican como la esposa del delantero mexicano, Daniela desarrolló una carrera artística antes de iniciar su relación con el futbolista. Con el paso del tiempo también trabajó como conductora de televisión y reportera en eventos deportivos y de entretenimiento, lo que fortaleció su presencia en los medios.

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¿A qué se dedica Daniela Basso? Su trayectoria en la televisión, el cine y el teatro

La carrera artística de Daniela Basso comenzó desde muy joven con participaciones en teatro musical y diversas producciones televisivas. Su reconocimiento llegó gracias a su participación en telenovelas y series producidas por Televisa.

Entre sus trabajos más conocidos destacan:

Simplemente María, donde interpretó a Yolanda Bustos

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Qué bonito amor

Corazón indomable

Que te perdone Dios

Por siempre mi amor

Mentir para vivir

Además de la televisión, también participó en el cine con las películas El Mesero y Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios. Su experiencia profesional también incluye la conducción de eventos musicales y la cobertura de la Copa Mundial de Rusia 2018, una etapa que fortaleció su vínculo con el ámbito deportivo.

En la actualidad dedica gran parte de su tiempo a su familia, aunque continúa activa en redes sociales, donde comparte algunos aspectos de su vida personal y profesional.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Daniela Basso y Raúl Jiménez?

La historia de amor entre Daniela Basso y Raúl Jiménez comenzó en 2017. Ambos iniciaron contacto a través de redes sociales y, después de varias conversaciones, decidieron conocerse personalmente en la Ciudad de México.

Desde entonces se han consolidado como una de las parejas más estables del deporte y el espectáculo mexicano. Durante los años en que el delantero militó en el Wolverhampton de Inglaterra, Daniela se mudó junto a él para acompañarlo en esta etapa de su carrera.

Uno de los momentos más difíciles que enfrentaron ocurrió en noviembre de 2020, cuando Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras un fuerte choque con el brasileño David Luiz durante un partido de la Premier League. Daniela permaneció a su lado durante todo el proceso de recuperación y, tiempo después, compartió que fueron meses de gran incertidumbre para toda la familia.

Su relación dio un paso importante en febrero de 2025, cuando el futbolista le propuso matrimonio durante un viaje por los Alpes suizos, momento que ambos compartieron en sus redes sociales.

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¿Cuántos hijos tienen Daniela Basso y Raúl Jiménez?

Daniela Basso y Raúl Jiménez han formado una familia junto a sus dos hijos, nacidos en 2020 y 2022.

A pesar de la popularidad del delantero mexicano, ambos han procurado mantener la privacidad de los menores. En sus redes sociales suelen compartir algunos momentos familiares, aunque evitan mostrar el rostro de sus hijos para proteger su identidad.

La actriz acompaña con frecuencia al delantero durante los compromisos de la Selección Mexicana y de los clubes donde ha militado. Además, expresa públicamente su apoyo en los momentos más importantes de su carrera deportiva.

En sus plataformas digitales también comparte fotografías de viajes, celebraciones familiares y visitas a los estadios donde juega Raúl Jiménez, como han sido los partidos del Mundial 2026, lo que refleja el respaldo constante que existe entre ambos.

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Del apoyo durante la lesión de Raúl Jiménez al compromiso: los momentos más importantes de su relación

La historia de Daniela Basso y Raúl Jiménez ha estado marcada tanto por momentos de felicidad como por importantes desafíos.

Uno de los episodios que más fortaleció su relación fue la recuperación del delantero tras la grave lesión craneal que sufrió en la Premier League en 2020.

Daniela ha recordado en distintas ocasiones la incertidumbre que vivió mientras esperaba noticias sobre el estado de salud del futbolista y el papel que desempeñó durante todo el proceso de rehabilitación.

Con el paso de los años llegaron nuevos momentos importantes para la pareja, entre ellos el nacimiento de sus dos hijos, los cambios de residencia debido a la carrera de Raúl Jiménez en Europa y el compromiso matrimonial anunciado en febrero de 2025.

Hoy, Daniela Basso y Raúl Jiménez conforman una de las parejas más sólidas del deporte mexicano. Su historia demuestra que, más allá de los reflectores, han construido una relación basada en el apoyo mutuo, la familia y el compromiso, elementos que los han acompañado tanto en los momentos de éxito como en los desafíos más difíciles.