“Ningún diseñador va a querer trabajar con ella y dicho y hecho”: Mariana Ochoa arremete contra Gema 

Mariana Ochoa aseguró que las críticas que Gema Garoa hizo sobre uno de sus vestidos durante La Casa de los Famosos México 2026 tuvieron consecuencias en el ámbito de la moda. La cantante afirmó que varios diseñadores dejaron de interesarse en trabajar con la actriz luego de la polémica que protagonizaron dentro del reality show.

La cantante, quien ganó la competencia, volvió a referirse al enfrentamiento y sostuvo que cuenta con el respaldo de profesionales de la industria, quienes habrían tomado distancia de Garoa tras sus comentarios sobre su vestuario.

Foto: Instagram Gema Garoa

¿Qué dijo Mariana Ochoa?

Durante una entrevista reciente, Mariana Ochoa lanzó una advertencia a Gema Garoa al asegurar que la actriz no dimensionó las posibles consecuencias de sus declaraciones frente a las cámaras del programa.

Esta chava no sabe en los problemas en los que se está metiendo porque no tiene ni idea de los diseñadores que me están apoyando. Y cuando salga ningún diseñador va a querer trabajar con ella, y dicho y hecho”, declaró la cantante.

¿Por qué comenzó el enfrentamiento entre Mariana Ochoa y Gema Garoa?

La controversia se remonta al 30 de agosto de 2026, durante la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México. En aquella ocasión, Gema Garoa hizo comentarios despectivos sobre el vestido morado que Mariana Ochoa llevaba puesto.

El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, expresó la actriz durante la transmisión.

Foto: Instagram felipealavarado

Las palabras provocaron reacciones entre los espectadores del reality, quienes cuestionaron el tono de sus declaraciones y señalaron que podían interpretarse como clasistas, debido a las referencias que hizo sobre el supuesto origen y costo de la prenda.

La polémica aumentó cuando se difundieron imágenes de una conversación entre Garoa y el stylist Aldo Rendón, quien también se sumó a las críticas contra la cantante.

Parece Cenicienta de esas de la que de Temu, por favor, ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, comentó Rendón entre risas.

¿Quién diseñó el vestido de Mariana Ochoa que desató las críticas?

Después de que los comentarios se viralizaran, usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre la marca responsable del vestido. Sin embargo, el diseñador mexicano Felipe Alvarado aclaró que la prenda era una de sus creaciones.

A través de una publicación en redes sociales, el modista defendió su propuesta y destacó el valor artístico de su trabajo.

El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte”, señaló.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. Foto: IG

Alvarado también respondió a los cuestionamientos sobre el diseño y dejó claro que la moda no necesariamente tiene como objetivo complacer a todo el público.

La moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”, expresó.

Pese a la polémica por los comentarios que Gema Garoa hizo sobre el vestido de Mariana Ochoa, el diseñador Felipe Alvarado aseguró que estaría dispuesto a trabajar con la actriz en el futuro. Incluso, manifestó su interés en tener la oportunidad de crearle un atuendo.

Gema Garoa cuestionó el triunfo de Mariana Ochoa

Las diferencias entre las dos figuras del entretenimiento no se limitaron a la polémica por el vestido. Semanas antes, Gema Garoa también había puesto en duda las circunstancias que rodearon la victoria de Mariana Ochoa en el reality.

Durante una entrevista en el podcast La mesa del tijereo, la actriz, quien obtuvo el quinto lugar de la competencia, relató una experiencia que vivió durante los preparativos de la gala final.

Mariana Ochoa. SS: La Casa de los Famosos México

Según su versión, al solicitar ayuda para arreglarse el cabello recibió una respuesta que le hizo sospechar que existía un trato diferente entre las participantes.

Yo subo, toda pendeja y les digo: ‘¿me pueden pintar aunque sea lo del flequito?’ Y me dijeron ‘no, lo que pasa es que estos los son de Mariana’. Entonces dije, ¿por qué yo no?”, contó.

La actriz aseguró que aquella situación le generó dudas sobre la manera en que se organizaban los preparativos y la atención que recibían las concursantes. A partir de esa experiencia, dijo haber sospechado que el resultado de la final podría estar definido de antemano.

Mariana Ochoa explicó que todos los finalistas recibieron servicios de arreglo personal y spa durante la jornada previa a la final. En su caso, el retoque capilar incluyó un proceso de decoloración, por lo que necesitó más tiempo que el resto de los participantes.